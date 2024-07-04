Kars'ta Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guluyev, “Azerbaycan toprakları uzun yıllar işgal altında kalmıştı ve Azerbaycan tarihinde ilk defa 40 günlük savaşla geri almaya başlamıştır. Bu geri alma halen devan ediyor. Son dönemlerde 4 köyümüzü daha geriye aldık, bir kurşun atmadan. Çünkü artık karşımızdaki düşman ve düşmana destek olan ülkeler boylarının ölçüsünü aldılar. Ama bir gerçek var bugün Ermenistan aslında Türk topraklarında kurulmuş bir devlettir. Çünkü özellikle 1813 Gülistan ve 1828 Türkmençek savaşlarından sonra Çar Rusyası tarafından Azerbaycan topraklarına Ermenilerinin göçü başladığı ve sanki orası onlarınmış gibi onlara yansıtıldı” dedi.