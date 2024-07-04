2024-07-04 09:15:34 Kars'ta Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu
Kars'ta, "Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu' düzenlendi. Etkinlik vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu" saygı duruşunda bulunulması ve 2 ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Slayt gösterisiyle devam eden Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu'nun açılışında konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Kars'ta Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu'nun yapılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.