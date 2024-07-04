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Siyaset
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Kars'ta Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu

2024-07-04 09:15:34
Kars'ta Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu

Kars'ta, "Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu' düzenlendi. Etkinlik vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu" saygı duruşunda bulunulması ve 2 ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Slayt gösterisiyle devam eden Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu'nun açılışında konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Kars'ta Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu'nun yapılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

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Foto - Kars'ta Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guluyev, “Azerbaycan toprakları uzun yıllar işgal altında kalmıştı ve Azerbaycan tarihinde ilk defa 40 günlük savaşla geri almaya başlamıştır. Bu geri alma halen devan ediyor. Son dönemlerde 4 köyümüzü daha geriye aldık, bir kurşun atmadan. Çünkü artık karşımızdaki düşman ve düşmana destek olan ülkeler boylarının ölçüsünü aldılar. Ama bir gerçek var bugün Ermenistan aslında Türk topraklarında kurulmuş bir devlettir. Çünkü özellikle 1813 Gülistan ve 1828 Türkmençek savaşlarından sonra Çar Rusyası tarafından Azerbaycan topraklarına Ermenilerinin göçü başladığı ve sanki orası onlarınmış gibi onlara yansıtıldı” dedi.

#2
Foto - Kars'ta Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu

Daha sonra söz alan Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, “Batı Azerbaycan, Azerbaycan toprağıdır ve zaman gelecek İrevan'a çay içmeye gideceğiz. Ama oraya mutlaka ve mutlaka gideceğiz. Bu bizim doğal hakkımızdır. Bu dedelerimizin, babalarımızın hakkıdır. Biz bir Azerbaycan Türkü olarak, birbirimize bağlı milletiz. Biz toprağımıza bağlı milletiz. Bizi birbirimizden koparmak kolay değil. Zamanında dünyanın bütün ülkeleri, batının hepsi Ermenilerin arkasında durarak 1800'üncü yıllarda bu zamana kadar Türk'ün bütün hak ve adaletini bozmuşsa, bugün hak ve adalet Türk'ün tarafındadır" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu'na geçildi. Forumda Batı Azerbaycan'a dönüş konuşuldu. Etkinlik sonrası katılımcılara plaket takdim edildi.

#3
Foto - Kars'ta Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu

Kars'ta düzenlenen Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu'na; Azerbaycan Diaspora İşleri Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Türkiye Azerbaycan Dernekler Federasyonu (TADEF) Başkan Vekili Perviz Memmedzade, Türkiye Azerbaycan Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Settar Kaya ve Azerbaycan Kafkas Kültürleri Derneği Başkanı Nebi Arığ ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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