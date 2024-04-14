Karlar eridi Çır Şelalesi coştu

Şelaleyi hep merak ettiklerini belirten Uzunyayla, "Muhteşem bir doğa ve muhteşem bir yer. Kesinlikle herkesin burayı görmesi, bu anı yaşaması lazım. Yaza girerken karların oluşturduğu muhteşem bir şelale." dedi. Eşi Tuba Uzunyayla da Bingöl'ün her yerinin ayrı doğal güzelliği olduğunu anlatarak, "Geçen yaz kentte birçok yeri gezmiştik. Bu yıl ilkbaharda da buraya gelmek nasip oldu. Çok güzel bir yer, doğası harika." diye konuştu.