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Spor
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Kariyerinde hiç maç kaçırmayan özel yetenek Kadıköy yolcusu! Bu kadar da olmaz dedirtecek hamle geliyor…

2024-02-15 15:19:23
Kariyerinde hiç maç kaçırmayan özel yetenek Kadıköy yolcusu! Bu kadar da olmaz dedirtecek hamle geliyor…

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe, bir yandan da gelecek dönemin planlamasını yapıyor. Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci'nin haziran ayında kiralık sözleşmelerinin sona erecek olması yönetimi harekete geçirdi. Bu doğrultuda sarı lacivertliler, scout ekibinin önerisiyle sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

#1
Foto - Kariyerinde hiç maç kaçırmayan özel yetenek Kadıköy yolcusu! Bu kadar da olmaz dedirtecek hamle geliyor…

Süper Lig'de şampiyonluğa, Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere koşan sarı-lacivertliler bir taraftan da gelecek sezonun kadro oluşumu için çalışmalarını sürdürüyor.

#2
Foto - Kariyerinde hiç maç kaçırmayan özel yetenek Kadıköy yolcusu! Bu kadar da olmaz dedirtecek hamle geliyor…

Devre arası transfer operasyonunda stoper mevkisine yapılan transferler dikkat çekmişti.

#3
Foto - Kariyerinde hiç maç kaçırmayan özel yetenek Kadıköy yolcusu! Bu kadar da olmaz dedirtecek hamle geliyor…

Union Berlin'den Leonardo Bonucci ile Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü takıma katılmıştı.

#4
Foto - Kariyerinde hiç maç kaçırmayan özel yetenek Kadıköy yolcusu! Bu kadar da olmaz dedirtecek hamle geliyor…

Ancak iki oyuncuyla da kontratlar sezon sonuna kadar yapıldı. Takımda kalıp kalmayacakları belirsiz.

#5
Foto - Kariyerinde hiç maç kaçırmayan özel yetenek Kadıköy yolcusu! Bu kadar da olmaz dedirtecek hamle geliyor…

RODRIGO GUTH FENERBAHÇE'YE!

#6
Foto - Kariyerinde hiç maç kaçırmayan özel yetenek Kadıköy yolcusu! Bu kadar da olmaz dedirtecek hamle geliyor…

Bu sebeple gelecek vaat eden stoperler mercek altında. Fotomaç'ın haberine göre, bunlardan biri de Rodrigo Guth.

#7
Foto - Kariyerinde hiç maç kaçırmayan özel yetenek Kadıköy yolcusu! Bu kadar da olmaz dedirtecek hamle geliyor…

Fenerbahçe scoutları, Fortuna Sittard forması giyen Rodrigo Guth'u yakından takip ediyor.

#8
Foto - Kariyerinde hiç maç kaçırmayan özel yetenek Kadıköy yolcusu! Bu kadar da olmaz dedirtecek hamle geliyor…

23 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, ülkesinin takımlarından Coritiba çıkışlı.

#9
Foto - Kariyerinde hiç maç kaçırmayan özel yetenek Kadıköy yolcusu! Bu kadar da olmaz dedirtecek hamle geliyor…

Rodrigo Guth, Avrupa futboluna Atalanta ile adımını attı. Ardından Pescara'da oynadı. NEC Nijmegen ve Fortuna Sittard'da forma giydi.

#10
Foto - Kariyerinde hiç maç kaçırmayan özel yetenek Kadıköy yolcusu! Bu kadar da olmaz dedirtecek hamle geliyor…

Fortuna'da şu anda Kayseri'nin hocası olan Burak Yılmaz'ın takım arkadaşıydı. Boyu 1.91, kilosu 80.

#11
Foto - Kariyerinde hiç maç kaçırmayan özel yetenek Kadıköy yolcusu! Bu kadar da olmaz dedirtecek hamle geliyor…

Aynı zamanda güçlü ve ayaklarına hakim bir oyuncu.

#12
Foto - Kariyerinde hiç maç kaçırmayan özel yetenek Kadıköy yolcusu! Bu kadar da olmaz dedirtecek hamle geliyor…

#13
Foto - Kariyerinde hiç maç kaçırmayan özel yetenek Kadıköy yolcusu! Bu kadar da olmaz dedirtecek hamle geliyor…

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