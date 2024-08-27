  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
#1
Foto - Karısını döverek öldüren zanlı yakalandı

Olay, 24 Ağustos 2024 tarihinde akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana gelmişti. Hasan Dim, yaşanan tartışmanın ardından eşini darp ederek öldürdükten sonra kaçmıştı. Olayın ardından polis ekiplerince zanlının yakalanması için geniş arama çalışmaları başlatıldı. Zanlı ise iddiaya göre motosiklet ile köy köy kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri de sorumluluk alanlarında zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

#2
Foto - Karısını döverek öldüren zanlı yakalandı

Hasan Dim'in izine rastlayan jandarma ekipleri, şüpheliyi Karacakılvayuz Mahallesindeki bir yolda kıstırdı. Yakalanacağını anlayan Hasan Dim, jandarma ekiplerine direnmeye çalıştı. Ancak, ekiplerin soğukkanlı yaklaşımı sayesinde etkisiz hale getirilen Dim, gözaltına alındı. Zanlının yakalanmasına ilişkin anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'tan korkutan uyarı: 3. Dünya Savaşı çıkacak
Dünya

Trump'tan korkutan uyarı: 3. Dünya Savaşı çıkacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, Ukrayna’nın Rusya topraklarında ilerleme..
Şaşkına çeviren açıklama! Beşar Esad: Türkiye ile normalleşme çabaları için açıklaması
Gündem

Şaşkına çeviren açıklama! Beşar Esad: Türkiye ile normalleşme çabaları için açıklaması

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ile normalleşme çabaları ile ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak açıklamalar yaptı. Tüm Türkiye'yi ..
Putin, Abbas'a söz verdi! Kimse bu hamleyi beklemiyordu
Dünya

Putin, Abbas'a söz verdi! Kimse bu hamleyi beklemiyordu

Filistin'in Rusya Büyükelçisi Abdel Hafiz Nofal, ülkesinin BRICS'e katılma talebinde bulunacağını açıkladı. Büyükelçi, Putin'in Abbas'a BRIC..
Rusya’dan büyük bombardıman! Enerji altyapısı çöktü, neredeyse tüm kentler vuruldu
Dünya

Rusya’dan büyük bombardıman! Enerji altyapısı çöktü, neredeyse tüm kentler vuruldu

Rus birlikleri, Ukrayna’ya büyük çaplı bir bombardıman başlattı. Ukrayna hava kuvvetleri, cephe hattındaki doğu bölgeleri Harkov ve Dnipro’d..
Makam odasında böcek yalanıyla gündeme gelmişti! Burcu Köksal bu defa da sandalye krizi çıkardı
Gündem

Makam odasında böcek yalanıyla gündeme gelmişti! Burcu Köksal bu defa da sandalye krizi çıkardı

Makam odasında böcek yalanıyla gündeme gelen CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Büyük Taarruz etkinliğinde sandalye krizi ç..
AK Partili isimden Türkiye'yi ayağa kaldıracak ifşa: O cemaat insanları dolandırıyor

AK Partili isimden Türkiye'yi ayağa kaldıracak ifşa: O cemaat insanları dolandırıyor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23