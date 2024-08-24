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Galatasaray'ın da artık püsküllü belası oldu! Oturduğu yerden milyon euro'lar cebe inecek... Yazık ki ne yazık!
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Olay, Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.D. ile eşi Elif Dim, evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, H.D. eşini darp ederek öldürdü.
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Cinayetin ardından kayıplara karışan H.D., polis tarafından yakalanmaya çalışılıyor. Polis, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Elif Dim'in cenazesini otopsi için morga kaldırdı. Polis ekipleri, H.D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.
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