2024-02-23 08:22:45 Kargo gemisinin çarptığı köprü yıkıldı: 5 ölü
Çin'de büyük bir facia yaşandı. Kargo gemisi bir köprüye çarptı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.
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Çin'de büyük bir facia yaşandı. Kargo gemisi bir köprüye çarptı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in Guangcou şehrinde bulunan İnci Nehri üzerindeki Lişinşa Köprüsü'nün orta bölümü kargo gemisinin taşıyıcı sütunlarına çarpması sonucu çöktü, 5 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, kaza sırasında aralarında bir yolcu otobüsü ile motosikletin bulunduğu 5 araçtan üçü suya, ikisi köprünün sütunlarının arasına sıkışan geminin üzerine düştü.
Geminin kaptanı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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