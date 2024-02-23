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Kargo gemisinin çarptığı köprü yıkıldı: 5 ölü

2024-02-23 08:22:45
Kargo gemisinin çarptığı köprü yıkıldı: 5 ölü

Çin'de büyük bir facia yaşandı. Kargo gemisi bir köprüye çarptı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Kargo gemisinin çarptığı köprü yıkıldı: 5 ölü

Çin'in Guangcou şehrinde bulunan İnci Nehri üzerindeki Lişinşa Köprüsü'nün orta bölümü kargo gemisinin taşıyıcı sütunlarına çarpması sonucu çöktü, 5 kişi yaşamını yitirdi.

#2
Foto - Kargo gemisinin çarptığı köprü yıkıldı: 5 ölü

Ulusal basında yer alan haberlere göre, kaza sırasında aralarında bir yolcu otobüsü ile motosikletin bulunduğu 5 araçtan üçü suya, ikisi köprünün sütunlarının arasına sıkışan geminin üzerine düştü.

#3
Foto - Kargo gemisinin çarptığı köprü yıkıldı: 5 ölü

Geminin kaptanı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

#4
Foto - Kargo gemisinin çarptığı köprü yıkıldı: 5 ölü

#5
Foto - Kargo gemisinin çarptığı köprü yıkıldı: 5 ölü

#6
Foto - Kargo gemisinin çarptığı köprü yıkıldı: 5 ölü

#7
Foto - Kargo gemisinin çarptığı köprü yıkıldı: 5 ölü

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