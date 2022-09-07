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Yaşam
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Kargo aracı at arabasına çarptı

2022-09-07 19:35:22
Kargo aracı at arabasına çarptı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kargo aracının çarptığı at arabasındaki ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

#1
Foto - Kargo aracı at arabasına çarptı

Nihat Karataş (57) yönetimindeki 36 SE 684 plakalı kargo aracı, Karayolları Sarıkamış Şefliği binası yakınlarında, ilçe merkezine gitmekte olan Fazil Serhat'ın (59) bulunduğu at arabasına çarptı.

#2
Foto - Kargo aracı at arabasına çarptı

Olayda yaralanan Serhat, kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesindeki ilk müdahale sonrası Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Serhat'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

#3
Foto - Kargo aracı at arabasına çarptı

At arabasını çeken atın da hafif yaralandığı kaza yüzünden kısmen aksayan trafik, at arabası ile kargo aracının yoldan çekilmesiyle normale döndü.

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