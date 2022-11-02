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Dünya
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Kardeş ülkeden İran'ı çıldırtacak hamle

2022-11-02 16:06:43
Kardeş ülkeden İran'ı çıldırtacak hamle

Karabağ Savaşı'nın kazanılmasından rahatsız olan İran'ı çılgına çevirecek bir hamle çok geçmeden geldi.

#1
Foto - Kardeş ülkeden İran'ı çıldırtacak hamle

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tümgeneral Hikmet Mirzayev başkanlığında Azerbaycan'ın İran ile güney sınırlarında özel kuvvetler birliklerinin tatbikatlarının yapıldığı bildirildi.

#2
Foto - Kardeş ülkeden İran'ı çıldırtacak hamle

Savunma Bakanı tarafından onaylanan 2022 yılı muharebe eğitim planına göre, Azerbaycan’ın güney sınırlarına yakın bölgelerde özel kuvvet birliklerin, teyakkuz emriyle kışlalarından ayrılarak ülkenin güney sınırına yakın bölgelere sevk edildiği kaydedildi.

#3
Foto - Kardeş ülkeden İran'ı çıldırtacak hamle

Tatbikat planına göre, özel kuvvetlerin hava kuvvetleri, füze ve topçu birliklerinin desteğiyle koordineli bir şekilde bir takım görevleri icra edeceği ifade edildi.

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