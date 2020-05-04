Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS’ye dönük hazırlıklar konusunda bir sunum yapacak. MEB’in LGS için bir sınıfta kaç öğrenci olacağı, aralarındaki mesafenin ne kadar olacağı, öğrencilerin kullanması gereken kalem, silgi başta olmak üzere dezenfekte işlemleriyle ilgili malzemelerin durumu ve öğretmenlerin rolü üzerinde bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi. MEB yetkilileri, LGS’de normal takvimin işlemesi halinde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin muhtemel her senaryoyu çalışıyor. Sınav tarihinin bugünkü kabine toplantısında belli olması bekleniyor.