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Korona Virüs
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Karantina kararını duyan kaçtı

2020-12-05 16:14:10
Karantina kararını duyan kaçtı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüs vaka sayısında ciddi artış olan iller arasında açıkladığı Trabzon’da tedbirler artırıldı.

#1
Foto - Kentte vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşanırken, bazı yerleşim alanları karantinaya alınmaya başlandı.

Kentte vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşanırken, bazı yerleşim alanları karantinaya alınmaya başlandı.

#2
Foto - Akçaabat ilçesinde vaka ve temaslı sayısı artışı yaşanan 620 haneli, 1275 nüfuslu Adacık Mahallesi de İl Hıfzıssıhha Kurulunca ikinci bir emre kadar dün akşam saat 21.00'den itibaren geçerli olmak üzere karantinaya alındı.

Akçaabat ilçesinde vaka ve temaslı sayısı artışı yaşanan 620 haneli, 1275 nüfuslu Adacık Mahallesi de İl Hıfzıssıhha Kurulunca ikinci bir emre kadar dün akşam saat 21.00'den itibaren geçerli olmak üzere karantinaya alındı.

#3
Foto - Ancak yaklaşık 3 saat önce duyurulan kararı öğrenen mahallelilerden bazıları, erkenden apar topar kaçtı.

Ancak yaklaşık 3 saat önce duyurulan kararı öğrenen mahallelilerden bazıları, erkenden apar topar kaçtı.

#4
Foto - Karantinada kalmak istemeyenlerin, kentlerdeki evlerine indikleri ya da yakınlarının yanlarına yerleştikleri öğrenildi.

Karantinada kalmak istemeyenlerin, kentlerdeki evlerine indikleri ya da yakınlarının yanlarına yerleştikleri öğrenildi.

#5
Foto - Jandarma ekipleri tüm giriş ve çıkış noktalarını kapatarak önlem aldı. Mahalleye kimsenin giriş ve çıkışına izin verilmezken, jandarma ekipleri de 24 saat süreyle nöbet tutmaya başladı.

Jandarma ekipleri tüm giriş ve çıkış noktalarını kapatarak önlem aldı. Mahalleye kimsenin giriş ve çıkışına izin verilmezken, jandarma ekipleri de 24 saat süreyle nöbet tutmaya başladı.

#6
Foto - Adacık Mahallesi Muhtarı Selahattin Gedikli karantina kararından birkaç saat önce haberdar olduklarını belirterek,

Adacık Mahallesi Muhtarı Selahattin Gedikli karantina kararından birkaç saat önce haberdar olduklarını belirterek, "Karantina kararından çok önceden kimsenin haberi yoktu. Karar duyulunca işi gücü olanlar mahalleyi terk etti. Böyle bir karmaşa yaşandı. Jandarma ekiplerimiz hemen giriş çıkışları kapattı" dedi.

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