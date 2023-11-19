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Karagöl Tabiat Parkı’nda tabloluk manzara

2023-11-19 18:10:32
Karagöl Tabiat Parkı’nda tabloluk manzara

Ankara'da, Çubuk ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

#1
Foto - Karagöl Tabiat Parkı’nda tabloluk manzara

Kar yağışı nedeniyle ilçeye 22 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü.

#2
Foto - Karagöl Tabiat Parkı’nda tabloluk manzara

Karagöl ve çevresindeki ormanlar, beyaz örtüyle güzel görüntü oluşturdu. Kış güzelliğini görmek için bölgeye gelen ziyaretçiler, mangal yakıp piknik yaptı, yürüyüş yaparak şehrin stresinden uzaklaşmaya çalıştı. Ziyaretçilerden Abdullah Aksoy, mevsimin ilk karının tadını çıkartmak için Karagöl’e geldiklerini söyledi.

#3
Foto - Karagöl Tabiat Parkı’nda tabloluk manzara

Karın bereketli olmasını dileyen Aksoy, "Bu mevsimde eşsiz bir manzarası var. Geçtiğimiz yıllarda aralık aylarında görürdük biz karı genelde. Bu yıl biraz daha erken gelmiş gibi görünüyor. İnşallah bereketli olur." dedi.

#4
Foto - Karagöl Tabiat Parkı’nda tabloluk manzara

Soğuk havaya aldırmadan yılın ilk karının tadını çıkarttıklarını dile getiren Gökhan Kalaycı da, "Yılın ilk karı; biraz hava soğuk ama bu soğuğu da özlemişiz. Hep sıcak sıcak olmuyor. Karagöl, bir doğa harikası, saklı bir cennet bizim için." diye konuştu.

#5
Foto - Karagöl Tabiat Parkı’nda tabloluk manzara

Merkezden kar görebilmek için Karagöl'e geldiklerini anlatan Hasan Şentürk ise, "Sırf ilk kar yağışında Karagöl'ün manzarasını görmek ve doğayla iç içe olmak için geldim. Karagöl çok güzel, doğayla iç içe, Yedigöller'den daha güzel. Kar yağınca daha da güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Karagöl Tabiat Parkı’nda tabloluk manzara

Öte yandan ilçe merkezinde de kar etkili oluyor. Kar yağışı, tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Çubuk'ta da sevinçle karşılandı.

#7
Foto - Karagöl Tabiat Parkı’nda tabloluk manzara

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

#8
Foto - Karagöl Tabiat Parkı’nda tabloluk manzara

İlçenin Atça, Dövmeci, İslamalan, Demirköy, Epçeler, Subaşı, Çalıcaalan, Belenalan köyleri karla kaplandı.

#9
Foto - Karagöl Tabiat Parkı’nda tabloluk manzara

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