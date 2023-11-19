Karagöl Tabiat Parkı’nda tabloluk manzara

Soğuk havaya aldırmadan yılın ilk karının tadını çıkarttıklarını dile getiren Gökhan Kalaycı da, "Yılın ilk karı; biraz hava soğuk ama bu soğuğu da özlemişiz. Hep sıcak sıcak olmuyor. Karagöl, bir doğa harikası, saklı bir cennet bizim için." diye konuştu.