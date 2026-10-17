Karadeniz'de sıcak saatler! F-16 savaş uçakları tarafından vuruldu
Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde yer alan Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA'yı F-16 savaş uçakları ile vurarak Karadeniz'de düşürdü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde yer alan Romanya, hava sahasını ihlal eden 2 İHA'yı F-16 savaş uçakları ile vurarak Karadeniz'de düşürdü.
Romanya Savunma Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, birkaç dakika farkla ülke hava sahasını ihlal eden 2 İHA'nın belirlendiği vurgulanarak, F-16 savaş uçaklarının havalandığı belirtildi.
İHA'ların Karadeniz açıklarında F-16'lar tarafından düşürüldüğüne işaret edilen açıklamada, detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağı aktarıldı.
Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA'ların 2 dakika arayla ülke hava sahasını ihlal ettiğini yineledi.
Miruta, "Birkaç dakika önce Karadeniz üzerinde, Romanyalı askeri pilotlar tarafından 2 İHA tespit edilerek düşürüldü. Tebrikler meslektaşlarım. Bugüne kadar üzerinde çalışılan hiçbir şey boşa gitmedi." ifadelerini kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23