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Suudi Arabistan, İHA ile vurulacaktı! Kime ait olduğu belli oldu

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AA Giriş Tarihi:

Suudi Arabistan, İHA ile vurulacaktı! Kime ait olduğu belli oldu

Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan hava sahasında Husilere ait 4 İHA'yı imha etti.

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Foto - Suudi Arabistan, İHA ile vurulacaktı! Kime ait olduğu belli oldu

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin hava savunma faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

#2
Foto - Suudi Arabistan, İHA ile vurulacaktı! Kime ait olduğu belli oldu

Maliki açıklamasında, "Son saatlerde (Suudi Arabistan'da) Riyad, doğu ve güney bölgelerinde 4 insansız hava aracını engelledik ve imha ettik." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Suudi Arabistan, İHA ile vurulacaktı! Kime ait olduğu belli oldu

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

#4
Foto - Suudi Arabistan, İHA ile vurulacaktı! Kime ait olduğu belli oldu

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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Yorumlar

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şimdiye kadar abd ye trilyon dolar verdiler niye abileri sahip çıkmıyor...lar....
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