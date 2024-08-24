Karadeniz'de palamut bereketi

Umudumuz inşallah iyi olacak görüntü o şekilde. Kıyı balıkçıları olta ile avlayıp bize getiriyor biz de satıyoruz. Geçen sene bu zamanlarda mumla aradık hiç olmadı bu sene erken başladı erken gözüktü. Bu sene Allah'ın izniyle güzel bir sezon olacak” dedi. Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise “Bu sene olta balıkçılığı erken başladı iyi gidiyor bundan sonra iyi olacak inşallah” diye konuştu.