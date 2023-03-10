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Karadeniz'de gizemli İHA! Hipersonik füze ateşlenince Sinop semalarında uçmaya başladı

2023-03-10 14:14:04
Karadeniz'de gizemli İHA! Hipersonik füze ateşlenince Sinop semalarında uçmaya başladı

Rusya'nın Ukrayna'yı skandal bir şekilde vurması üzerine Karadeniz semalarında dikkat çeken bir İHA uçuşu gözlendi.

#1
Foto - Karadeniz'de gizemli İHA! Hipersonik füze ateşlenince Sinop semalarında uçmaya başladı

Dünya Rusya tarafından ateşlenen ses hızının 10 katına ve saatte 12 bin kilometre hıza çıkabilen hipersonik füzeye odaklanmışken Karadeniz semalarında dikkat çeken bir İHA vardı. Rotası tahmin edilemeyen Amerikan insansız uçağı RQ-4B Global Hawk, halihazırda en çok takip edilen uçak...

#2
Foto - Karadeniz'de gizemli İHA! Hipersonik füze ateşlenince Sinop semalarında uçmaya başladı

Neredeyse ses hızının 10 katına, saatte 12 bin kilometre hıza çıkabilen hipersonik füze Kinzhal bir kez daha ateşlendi, Rusya 2023'e girilmesinden bu yana Ukrayna'ya en şiddetli saldırıyı gerçekleştirdi.

#3
Foto - Karadeniz'de gizemli İHA! Hipersonik füze ateşlenince Sinop semalarında uçmaya başladı

Doğudan batıya birçok Ukrayna şehrini hedef alan saldırılar, gece yarısı hava sirenlerinin çalmasına yol açtı. Başkent Kiev'de şehrin batı ve güney bölgelerinde patlamalar meydana geldi. Karadeniz kıyısındaki Odesa'da ise, bir enerji tesisine füze isabet etti.

#4
Foto - Karadeniz'de gizemli İHA! Hipersonik füze ateşlenince Sinop semalarında uçmaya başladı

Dokuz kişinin hayatını kaybettiği füze yağmuru, Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santralı olan Zaporijya'da saatler süren elektrik kesintisine neden oldu. Nükleer enerji santrallarının nükleer erimeyi önlemek için soğutma sistemlerinin sürekli çalışması, bunun için de santrallara aralıksız elektrik enerjisi sağlanması gerekiyor. Zaporijya'daki sorun daha sonra giderilse de, son tehdit nükleer felaket kaygılarını bir kez daha körükledi.

#5
Foto - Karadeniz'de gizemli İHA! Hipersonik füze ateşlenince Sinop semalarında uçmaya başladı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, "Bugün enerji kaybının, Zaporijya için durumun ne kadar kırılgan ve tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdi" deyip ekledi: "Her seferinde bir zar atıyoruz. Bunun defalarca devam etmesine izin vermemiz durumunda, bir gün şansımız tükenecek." Grossi, Perşembe günü sabah saatlerinde tesisin korunması için uluslararası bir taahhüt verilmesini istemişti.

#6
Foto - Karadeniz'de gizemli İHA! Hipersonik füze ateşlenince Sinop semalarında uçmaya başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Mart tarihinde onlarca gönüllünün Ukrayna topraklarından Rus Bryansk şehrine girip düzenlediği baskına misillemede bulunulduğunu duyurdu. Misillemede Kinzhal (Hançer) hipersonik füzeleri de ateşlendi, ocak ayının sonundan bu yana gerçekleştirilen en büyük Rus saldırısı olarak kayıtlara geçti. Füzeler, daha önceki saldırılarda olduğu gibi kritik enerji tesislerini ve sivil binaları vurdu.

#7
Foto - Karadeniz'de gizemli İHA! Hipersonik füze ateşlenince Sinop semalarında uçmaya başladı

Ukrayna ordusu, 34 seyir füzesinin ve dört de İran yapımı insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Ancak yetkililer, Kinzhal (Hançer) balistik füzeleri, Kh-22 gemisavar füzeleri ve S-300 uçaksavar füzelerini ise imha edemediklerini aktardı. Ukrayna hava kuvvetleri sözcüsü, "Bu büyük bir saldırıydı ve ilk defa bu kadar çok farklı türde füze kullanıldı. Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı" dedi.

#8
Foto - Karadeniz'de gizemli İHA! Hipersonik füze ateşlenince Sinop semalarında uçmaya başladı

Füze yağmurunda Rus ordusunun altı adet Kinzhal fırlattığı biliniyor. Havadan ateşlenen Khinzal hipersonik füzeleri nükleer ya da geleneksel savaş başlıkları taşıyabiliyor.

#9
Foto - Karadeniz'de gizemli İHA! Hipersonik füze ateşlenince Sinop semalarında uçmaya başladı

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin danışmanlarından Oleksandr Rodnyansky, CNN televizyonuna ellerindeki hava savunma sistemlerinin Kinzhal füzesiyle başa çıkamayacağını söyledi. Rus ordusu, hipersonik füzeyi ilk kez geçtiğimiz yıl ilkbaharda kullanmıştı.

#10
Foto - Karadeniz'de gizemli İHA! Hipersonik füze ateşlenince Sinop semalarında uçmaya başladı

İşgali yakından takip eden Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), Perşembe günü Ukrayna'yı vuran füzelerin daha çok propaganda hedeflerine hizmet ettiğini duyurdu. ISW'ye göre, Vladimir Putin'in elindeki Kinzhal stoğu azaldı ancak buna rağmen 2 Mart'taki Bryansk saldırısının intikamının alınmasını isteyen şahinleri yatıştırmak için füzeler fırlatıldı. Rus askeri bloggerlar ve yayın organları, beklendiği gibi füze yağmuru haberlerine geniş şekilde yer verdi.

#11
Foto - Karadeniz'de gizemli İHA! Hipersonik füze ateşlenince Sinop semalarında uçmaya başladı

Rus işgalcilere karşı direnen Ukrayna'da bunlar yaşanırken, Rusya topraklarında da hava sirenleri çaldı. Başkent Moskova'da yayın yapan televizyon ve radyo istasyonları, Perşembe günü hava saldırısı alarmı verdi. Televizyonun ekranında aniden "Herkes saklansın" mesajı belirdi. Videonun devamında Moskova sakinlerine sığınaklara koşmalaraı ve gaz maskeleri kullanmaları önerildi: "Nükleer saldırı gerçekleşti, lütfen sığınaklara gidin ve kalsiyum iyodid ilaçlarınızı alın."

#12
Foto - Karadeniz'de gizemli İHA! Hipersonik füze ateşlenince Sinop semalarında uçmaya başladı

Dakikalar içinde paniğe yol açan uyarının bir siber saldırı sonucu gerçekleştiği anlaşıldı. BBC Rusça, benzer bir skandalın birkaç saat önce doğudaki Yekaterinburg şehrinde de korkuyu körüklediğini yazdı.

#13
Foto - Karadeniz'de gizemli İHA! Hipersonik füze ateşlenince Sinop semalarında uçmaya başladı

Aynı gün Karadeniz semalarında ise sıra dışı bir uçuş kaydedildi. ABD ordusuna ait bir RQ-4B Global Hawk, Sinop ve Sivastopol arasında garip manevralar yaptı. Uçuş takip sistemi Flightradar24'e yansıyan manevralarda, Amerikan insansız hava aracının Karadeniz'in tam ortasında defalarca doğu-batı yönünde seyrettiği görüldü.

#14
Foto - Karadeniz'de gizemli İHA! Hipersonik füze ateşlenince Sinop semalarında uçmaya başladı

Bugün aynı insansız uçak sabah saatlerinde İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'ndan havalanıp doğuya yöneldi. Yunanistan'ın üstünden geçip Kuzey Ege'ye ulaşan RQ-4B Global Hawk, sabah saatlerinde Flightradar24'te canlı olarak en fazla takip edilen araçtı ve Bulgaristan hava sahasına girdi. 36 saat havada kalabilen ve 25 bin kilometre menzili bulunan gözetleme uçağı RQ-4B Global Hawk'un bugün tekrar Karadeniz'de uçup uçmayacağı merak ediliyor. İnsansız uçak, 20 bin metre irtifaya çıkabiliyor. ABD'nin yanı sıra halihazırda Güney Kore, Japonya ve NATO söz konusu insansız uçağa sahip. Rusya'nın Ukrayna işgali, aylardır doğudaki Donbas'ta yer alan Bakhmut'taki çatışmada kilitlenmiş durumda. Rus paralı asker grubu Wagner, kilit şehir Bakhmut'ta binlerce kayıp vermesine rağmen adım adım ilerledi ancak henüz kentin kontrolünü ele geçiremedi.

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