Karadeniz'de gizemli İHA! Hipersonik füze ateşlenince Sinop semalarında uçmaya başladı

Bugün aynı insansız uçak sabah saatlerinde İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'ndan havalanıp doğuya yöneldi. Yunanistan'ın üstünden geçip Kuzey Ege'ye ulaşan RQ-4B Global Hawk, sabah saatlerinde Flightradar24'te canlı olarak en fazla takip edilen araçtı ve Bulgaristan hava sahasına girdi. 36 saat havada kalabilen ve 25 bin kilometre menzili bulunan gözetleme uçağı RQ-4B Global Hawk'un bugün tekrar Karadeniz'de uçup uçmayacağı merak ediliyor. İnsansız uçak, 20 bin metre irtifaya çıkabiliyor. ABD'nin yanı sıra halihazırda Güney Kore, Japonya ve NATO söz konusu insansız uçağa sahip. Rusya'nın Ukrayna işgali, aylardır doğudaki Donbas'ta yer alan Bakhmut'taki çatışmada kilitlenmiş durumda. Rus paralı asker grubu Wagner, kilit şehir Bakhmut'ta binlerce kayıp vermesine rağmen adım adım ilerledi ancak henüz kentin kontrolünü ele geçiremedi.