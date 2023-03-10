Karadeniz'de gizemli İHA! Hipersonik füze ateşlenince Sinop semalarında uçmaya başladı

Ukrayna ordusu, 34 seyir füzesinin ve dört de İran yapımı insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Ancak yetkililer, Kinzhal (Hançer) balistik füzeleri, Kh-22 gemisavar füzeleri ve S-300 uçaksavar füzelerini ise imha edemediklerini aktardı. Ukrayna hava kuvvetleri sözcüsü, "Bu büyük bir saldırıydı ve ilk defa bu kadar çok farklı türde füze kullanıldı. Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı" dedi.