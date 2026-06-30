Tüm çabamızı hiçe saydılar: Rusya, Türkiye'nın teklifini reddetti

Rusya’nın ateşkes ve barış masası için öne sürdüğü ön şartlar netliğini koruyor. Moskova yönetimi, kalıcı bir anlaşmanın imzalanabilmesi için Kiev’in, Doğu Ukrayna’daki Donbas bölgesinin eyalet sınırlarının Rusya tarafından ilhak edildiğini resmi olarak tanıması gerektiği konusunda ısrar ediyor. Şu anda Rus ordusu, Donbas’ın ekonomik kalbi sayılan Donetsk bölgesinin ?’inden fazlasını kontrol altında tutuyor ve bölgedeki kilit şehirler olan Kostyantynivka ile Lyman’ı kuşatmak için askeri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.