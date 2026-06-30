Tüm çabamızı hiçe saydılar: Rusya, Türkiye'nın teklifini reddetti
Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirme konusunda çabaları devam ederken Moskova'nın Ankara'nın son önerisini reddetmesi tartışmalara neden oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirme konusunda çabaları devam ederken Moskova'nın Ankara'nın son önerisini reddetmesi tartışmalara neden oldu.
Middle East Eye'ın haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 16-17 Haziran tarihlerinde Moskova’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretin perde arkasında, kritik bir Ukrayna zirvesi yaşandı.
Konuya yakın Rus ve Ukraynalı kaynaklar, Fidan’ın Rus mevkidaşlarına ve görüştüğü üst düzey yetkililere müzakere masasına dönüş için somut bir yol haritası ve geçici bir ateşkes penceresi açılması gerektiğini ilettiğini belirtti.
Konuyla ilgili konuşan bir Rus kaynak, süreci şu sözlerle aktardı: "Fidan, muhataplarına müzakerelere nasıl dönüleceğine dair en azından geniş bir çerçevenin çizilmesi ve bir ateşkes penceresi oluşturulması gerektiğini söyledi. Moskova, bu fikri kibar bir dille tartışmayı reddetti."
Bakan Fidan, Moskova’daki temasları kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey isimle bir araya gelmişti.
Ankara'nın stratejik planına göre, bu girişim başarılı olsaydı temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek kritik NATO zirvesi sırasında her iki tarafın da Türkiye'de bir araya getirilmesi hedefleniyordu. Kremlin'in katı tutumu nedeniyle bu ihtimal şimdilik rafa kalkmış görünüyor.
Rusya’nın ateşkes ve barış masası için öne sürdüğü ön şartlar netliğini koruyor. Moskova yönetimi, kalıcı bir anlaşmanın imzalanabilmesi için Kiev’in, Doğu Ukrayna’daki Donbas bölgesinin eyalet sınırlarının Rusya tarafından ilhak edildiğini resmi olarak tanıması gerektiği konusunda ısrar ediyor. Şu anda Rus ordusu, Donbas’ın ekonomik kalbi sayılan Donetsk bölgesinin ?’inden fazlasını kontrol altında tutuyor ve bölgedeki kilit şehirler olan Kostyantynivka ile Lyman’ı kuşatmak için askeri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.
Ukraynalı yetkililer cephe hattında Rus kontrolünün arttığı yönündeki raporlara itiraz etse de, Amerikan medyasında yer alan analizler Rus birliklerinin Kostyantynivka’nın içine kadar ilerlediğini doğruluyor. Bölgedeki Druzhkivka şehri tamamen bir enkaza dönerken, Sloviansk ve Kramatorsk, Ukrayna'nın bölgedeki son büyük kaleleri olarak direnmeye çalışıyor. KAYNAK: GAZETE OKSİJEN
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