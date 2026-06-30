Mert Başaran'dan çok kritik altın uyarısı!
Altın fiyatlarında ekonomistlerin kritik gördüğü 4.100 dolar seviyesi aşağı yönlü kırıldı. Ons altın 3.956 dolara gerilerken, 2008'den bu yana en sert kayıplardan biri yaşandı. Ekonomist Mert Başaran, düşüş trendinin sürdüğünü belirterek yatırımcıların aceleci davranmaması gerektiğini ifade etmişti. Altın fiyatlarında sert düşüşler sürüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında faiz artışlarına devam edeceği beklentisiyle altın fiyatları bugün yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.