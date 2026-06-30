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Ekonomi
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Mert Başaran'dan çok kritik altın uyarısı!

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Mert Başaran'dan çok kritik altın uyarısı!

Altın fiyatlarında ekonomistlerin kritik gördüğü 4.100 dolar seviyesi aşağı yönlü kırıldı. Ons altın 3.956 dolara gerilerken, 2008'den bu yana en sert kayıplardan biri yaşandı. Ekonomist Mert Başaran, düşüş trendinin sürdüğünü belirterek yatırımcıların aceleci davranmaması gerektiğini ifade etmişti. Altın fiyatlarında sert düşüşler sürüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında faiz artışlarına devam edeceği beklentisiyle altın fiyatları bugün yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

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Foto - Mert Başaran'dan çok kritik altın uyarısı!

YANLIŞ ZAMANDA YATIRIM YAPAN... Ekonomist Mert Başaran, katıldığı bir YouTube programında altın ve gümüş piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yanlış zamanda yatırım yapan birçok kişinin bugün zarar ettiğini belirten Başaran, yatırımcıların geçmişte yapılan analizleri incelemesi gerektiğini vurguladı.

#2
Foto - Mert Başaran'dan çok kritik altın uyarısı!

KUYUMCA AÇTIRIP ALMIŞ Başaran, birçok kişinin yükseliş döneminde alım yaptığını söyledi. "Sen güzel şeyler duyup da altın 5000 dolardayken '10.000 dolar olacak' lafını duyunca gidiyorsun alıyorsun. Geçen biri o kadar yüksek fiyattan kuyumcu açtırıp altın almış ki şimdi o kadar kızıyor ki… Bir tanesi var, gümüşte parasının neredeyse yarısını kaybetmiş."

#3
Foto - Mert Başaran'dan çok kritik altın uyarısı!

"ALTINDA YOKUŞ AŞAĞI GİDİYOR" Altın fiyatlarında teknik görünümün henüz olumluya dönmediğini ifade eden Başaran, şu değerlendirmeyi yaptı. -"Kaç zamandır söylüyoruz; altında orta vadeli bir düşüş trendi var. Böyle yokuş aşağı gidiyor altın. Zaten düşüş trendi nedir onu da söyleyeyim. Düşüş trendinde her tepe bir önceki tepenin aşağısında olur. İlk tepe 5600 yaptı. Sonraki tepe 5300 yaptı. Sonraki tepe 4800 yaptı. Şu an tepeleri 4400'e bile gelemiyor."

#4
Foto - Mert Başaran'dan çok kritik altın uyarısı!

2011 yılında da benzer bir sürecin yaşandığını hatırlatan Başaran, hızlı yükselişlerin ardından sert düzeltmelerin normal olduğunu söyledi. -"Normalin dışında bir yükselme var. Bu çok hayra alamet değil demiştik. Çok çıkan şeye dikkat edin; çok da düşebilir."

#5
Foto - Mert Başaran'dan çok kritik altın uyarısı!

4100 SEVİYESİ KRİTİK Teknik analiz açısından 4100 seviyesinin önemli bir destek olduğunu vurgulayan Başaran, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda 4100'de bir destek var. Ons bazında konuşuyorum, gram bazında değil. 4100'ü aşağı doğru kıramıyor şu anda. Eğer bu 4100 desteği kırılırsa 3900'de bir destek daha var. Dolayısıyla bu grafiği izlemeye devam edeceğiz."

#6
Foto - Mert Başaran'dan çok kritik altın uyarısı!

"Şu an tekrar alınacak noktada değil" Başaran, yatırımcıların düşüş trendi sona ermeden yeni alım konusunda temkinli olması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Şu an hâlâ orta vadeli düşüş trendinde. Peki ne zaman alınır biliyor musun? Ne zaman ki programda paylaştığımız o düşüş kanalını yukarı kırar, işte o zaman düşüş trendi biter ve tekrar alınır. Ama şu an tekrar alınacak noktada değil. Şu an biraz uzaktan seyretme noktasındayız."

#7
Foto - Mert Başaran'dan çok kritik altın uyarısı!

Altın ne zaman alınır? Bununla birlikte uzun vadeli yatırımcıların farklı değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Başaran, özellikle yıllarca beklemeyi planlayanlar için mevcut seviyelerin fırsat oluşturabileceğini dile getirdi. Başaran, yeni alım için acele edilmemesi gerektiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

#8
Foto - Mert Başaran'dan çok kritik altın uyarısı!

"Biz ne zaman 4100'ün altına inemediğini görürüz, orada yataya gider, kıramaz… Savaş çıkar kıramaz, savaş biter kıramaz, Trump gelir kıramaz, Trump gider kıramaz… İşte o zaman tekrar almaya başlarız."

#9
Foto - Mert Başaran'dan çok kritik altın uyarısı!

Altın için inanılmaz rakam Son dönemde yaşanan geri çekilmeyi "realizasyon" olarak değerlendiren Başaran, şu ifadeleri kullandı: -"Altın için inanılmaz bir rakam. 5600'den 4100'e geldi. Yaklaşık 5-40 civarında bir düşüşten bahsediyoruz. -Zirveden 1 milyon liralık altın alan birinin neredeyse 400 bin lirası eridi." -"Dolayısıyla artık sonlara doğru gelebilir, biraz toparlanmaya başlayabilir. Ama önce bir görelim. -Şu 4100'ün kırılamadığını görelim, ardından onsun 4500'e doğru hareket ettiğini görelim."

#10
Foto - Mert Başaran'dan çok kritik altın uyarısı!

"Gümüşte de aynı durum var" Başaran, benzer görünümün gümüşte de sürdüğünü belirtti. "Gümüşte de aynı durum var. Hatta gümüş daha da kötü. Gümüş de 120 dolarlardan bu seviyelere geldi. Gümüşte de 60'ın altına gelmemesi lazım."

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