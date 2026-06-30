Mert Başaran'dan çok kritik altın uyarısı!

"ALTINDA YOKUŞ AŞAĞI GİDİYOR" Altın fiyatlarında teknik görünümün henüz olumluya dönmediğini ifade eden Başaran, şu değerlendirmeyi yaptı. -"Kaç zamandır söylüyoruz; altında orta vadeli bir düşüş trendi var. Böyle yokuş aşağı gidiyor altın. Zaten düşüş trendi nedir onu da söyleyeyim. Düşüş trendinde her tepe bir önceki tepenin aşağısında olur. İlk tepe 5600 yaptı. Sonraki tepe 5300 yaptı. Sonraki tepe 4800 yaptı. Şu an tepeleri 4400'e bile gelemiyor."