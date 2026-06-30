Türkiye’deki dev banka satılıyor! Muhtemel sahipleri herkesi şaşırttı

Görüşmelere aşina olan yetkililer, sürecin nasıl sonuçlanacağının henüz belirsiz olduğunu ifade etti. Taraflar arasında kesin bir anlaşmaya varılmayabileceği ve müzakerelerin olumsuz sonuçlanabileceği de belirtildi. Konuya ilişkin Emirates NBD ve HSBC cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.