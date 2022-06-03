  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
5
Karadeniz gazı için inşaatın yüzde 40'ı tamamlandı!

2022-06-03 13:50:39
Karadeniz gazı için inşaatın yüzde 40'ı tamamlandı!

Karadeniz gazının karaya çıkış noktası Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin temelinin atılmasının üzerinden geçen bir yılda tesis alanında önemli aşama kaydedildi.

#1
Foto - AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 540 milyar metreküp doğal gazın üretim aşamasına yönelik çalışmalar sürerken, gazı karaya çıkaracak boru hattı ve işleme tesisinde de eş zamanlı ilerleme kaydediliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 540 milyar metreküp doğal gazın üretim aşamasına yönelik çalışmalar sürerken, gazı karaya çıkaracak boru hattı ve işleme tesisinde de eş zamanlı ilerleme kaydediliyor.

#2
Foto - Toplamda 7 kuyunun tamamlandığı ve 4 kuyunun açılma aşamasında olduğu Karadeniz gazını denizin altından taşıyacak 170 kilometrelik boru hattında ilk borular 10 Haziran'dan itibaren kıyıdan başlanarak döşenecek. Yaklaşık 170 kilometrelik boru hattıyla karaya ulaşan gaz 3 bin 500 dönümlük alanda kurulan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde işlenecek ve Türkiye'nin doğal gaz şebekesine basılmaya uygun hale getirilecek.

Toplamda 7 kuyunun tamamlandığı ve 4 kuyunun açılma aşamasında olduğu Karadeniz gazını denizin altından taşıyacak 170 kilometrelik boru hattında ilk borular 10 Haziran'dan itibaren kıyıdan başlanarak döşenecek. Yaklaşık 170 kilometrelik boru hattıyla karaya ulaşan gaz 3 bin 500 dönümlük alanda kurulan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde işlenecek ve Türkiye'nin doğal gaz şebekesine basılmaya uygun hale getirilecek.

#3
Foto - Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl 4 Haziran'da atılan tesiste bir yılda önemli aşama kaydedildi. İnşaatının yüzde 40'ı tamamlanan tesis gelecek yılın son çeyreğinde tamamlanacak. Kanuni ve Yavuz sondaj gemilerinin kuyulardaki çalışmalarını tamamlamasının ardından kuyuların vanaları, ana dağıtım haznesine bağlanacak ve bu dağıtım haznesinden doğal gaz, boru hattı aracılığıyla karaya kadar gelecek. Bu işlemin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl 4 Haziran'da atılan tesiste bir yılda önemli aşama kaydedildi. İnşaatının yüzde 40'ı tamamlanan tesis gelecek yılın son çeyreğinde tamamlanacak. Kanuni ve Yavuz sondaj gemilerinin kuyulardaki çalışmalarını tamamlamasının ardından kuyuların vanaları, ana dağıtım haznesine bağlanacak ve bu dağıtım haznesinden doğal gaz, boru hattı aracılığıyla karaya kadar gelecek. Bu işlemin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen hafta tesiste incelemelerde bulunmuştu. Oktay, burada yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaşmıştı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen hafta tesiste incelemelerde bulunmuştu. Oktay, burada yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaşmıştı: "Burada çok ciddi tesisler var, 3 bin 500 dönümlük alan. Oradan gelen doğal gazın burada arıtma işleminin yapıldığı yani glikol, su ve tüm diğer şeylerin ayrıştırıldığı, kurutulduğu ve sonrasında da basıldığı alan. Hamdolsun burası da plana göre devam ediyor. Bu işlemlere baktığımızda 6 bin ayrı faaliyet var bu projenin içinde. 6 bin faaliyetin de eş zamanlı yürütüldüğü büyük bir projeden bahsediyoruz. Biz kısmet olursa üretimden yani yer altındaki gazın çıkarılmasından ana hatta basılma aşaması da dahil 2,5 yıl gibi bir sürede tamamlayacağız."

Neşelenecek başka bir şey bulamadın mı? Etekli Ertuğrul'dan mizah rezilliği!
Medya

Neşelenecek başka bir şey bulamadın mı? Etekli Ertuğrul'dan mizah rezilliği!

İstanbul Bebek'teki rezil görüntüleri kaleme alan Ertuğrul Özkök, bir yazar ciddiyeti ile yaşanan ahlaksızlığa tepki göstereceğine, kendince..
Altın için bomba tahmin geldi! Bu karar çıkarsa gram altın uçacak
Ekonomi

Altın için bomba tahmin geldi! Bu karar çıkarsa gram altın uçacak

Dolar ve altındaki yukarı yönlü hareket devm ederken Para Piyasaları Uzmanı Tuna Kaya'dan çarpıcı tahminler geldi.
NYT: Joe Biden'dan sürpriz Suudi Arabistan ziyareti
Dünya

NYT: Joe Biden'dan sürpriz Suudi Arabistan ziyareti

New York Times, ABD Başkanı Joe Biden'ın ay sonunda Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini ve burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bi..
Türkiye ve ABD arasında kritik temas
Gündem

Türkiye ve ABD arasında kritik temas

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield telefonla görüştü...
Unlu mercimek çorbası tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Unlu mercimek çorbası tarifi nasıl yapılır?

Gercek Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır?

Doğu Perinçek'ten flaş Türkiye iddiası
Gündem

Doğu Perinçek'ten flaş Türkiye iddiası

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin 5 yıl içinde bütün zorlukların üstesinden geleceğini söyledi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay