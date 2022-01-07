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Karada, havada ve denizde Türk destanı başlıyor! Kritik hamle geldi

2022-01-07 10:00:38
Karada, havada ve denizde Türk destanı başlıyor! Kritik hamle geldi

Son yıllarda savunma 'denizcileşme' adına kritik adımlar atan Türkiye, 2022 yılında hem bu adımların meyvesini toplayacak hem de önemli ilklere imza atacak. Uzmanlar bu süreçte özel tersanelerin de çok değerli roller üstleneceği görüşünde. Savunma ve Denizcilik Araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan, '2022 hem Mavi Vatan hem de Türk denizcilik sektörü için başarı dolu yılların en önemli virajlarından biri olabilir." ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Yerli ve milli savunma sanayiinin taşıyıcı kolonlarından biri de deniz projeleri.

Yerli ve milli savunma sanayiinin taşıyıcı kolonlarından biri de deniz projeleri.

#2
Foto - Geçmişe oranla sadece kendi kıyılarında değil, Mavi Vatan olarak adlandırdığı alanın tamamında bayrak gösteren Ankara, bu yıl çok daha güçlü bir şekilde adını duyuracağa benziyor. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) Milli Gemi (MİLGEM) projesinin 6, 7 ve 8. gemileri için ihaleye çıkması da hedefin netliğini gözler önüne serdi.

Geçmişe oranla sadece kendi kıyılarında değil, Mavi Vatan olarak adlandırdığı alanın tamamında bayrak gösteren Ankara, bu yıl çok daha güçlü bir şekilde adını duyuracağa benziyor. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) Milli Gemi (MİLGEM) projesinin 6, 7 ve 8. gemileri için ihaleye çıkması da hedefin netliğini gözler önüne serdi.

#3
Foto - MİLGEM projesinin ülkemizin askeri denizcilik yolculuğunda 'en olgun proje' olarak öne çıktığını belirten Savunma ve Denizcilik Araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan,

MİLGEM projesinin ülkemizin askeri denizcilik yolculuğunda 'en olgun proje' olarak öne çıktığını belirten Savunma ve Denizcilik Araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan, "Yeni İstif sınıfının ilk gemisi TCG İstanbul askeri tersanede inşa edildi.

#4
Foto - Büyüyen ve haliyle yenilenen tasarım çok değerli tecrübeler kazanılmasına vesile oldu. Bu tecrübeler 6,7 ve 8. gemilerin özel tersanelerde rekabetçi maliyetlerle yapılabilmesini mümkün kılacak

Büyüyen ve haliyle yenilenen tasarım çok değerli tecrübeler kazanılmasına vesile oldu. Bu tecrübeler 6,7 ve 8. gemilerin özel tersanelerde rekabetçi maliyetlerle yapılabilmesini mümkün kılacak" değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - TRT Haber'in haberine göre, MİLGEM projesinde ilk geminin kimi yabancı silah sistemleri ve elektronik çözümlerle donatılmak istendiğini anımsatan Erkan, ancak yaptırımların devreye girdiğini, bu nedenle gelinen son noktada adı geçen gemilerin beklenenden çok daha yüksek yerlilik oranlarıyla hizmete alındığını belirtti.

TRT Haber'in haberine göre, MİLGEM projesinde ilk geminin kimi yabancı silah sistemleri ve elektronik çözümlerle donatılmak istendiğini anımsatan Erkan, ancak yaptırımların devreye girdiğini, bu nedenle gelinen son noktada adı geçen gemilerin beklenenden çok daha yüksek yerlilik oranlarıyla hizmete alındığını belirtti.

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"Yerli çözümlerin vücut bulması sayesinde ihale için keşif maliyetleri ortaya çıkmış demektir" diyen Erkan, "Yani şu an itibariyle yerli radarımız, yerli dikey atım sistemimiz var. MKE'nin milli gemi topunu ürettiğini ve ilk atışların yapıldığını da yakın zamanda duymuştuk. Bunların yanı sıra irili ufaklı çok sayıda kritik alt sistemin de yerli olarak tamamlandığına şahit oluyoruz.

#7
Foto - Yüksek yerlilik oranı maliyetler için de anahtar değerinde. Gemilerimizdeki yüksek yerlilik oranı sayesinde özel tersanelerimizin bu zor işin altından kalkmaları daha mümkün bir hal alıyor.

Yüksek yerlilik oranı maliyetler için de anahtar değerinde. Gemilerimizdeki yüksek yerlilik oranı sayesinde özel tersanelerimizin bu zor işin altından kalkmaları daha mümkün bir hal alıyor." dedi.

#8
Foto - Kozan Selçuk Erkan, Türkiye'de özel tersanelerin hali hazırda çok önemli işlere imza attığının altını çizerek,

Kozan Selçuk Erkan, Türkiye'de özel tersanelerin hali hazırda çok önemli işlere imza attığının altını çizerek, "Örneğin, bir tersanemiz Türkmenistan'a son derece ağır silahlı korvet inşa ederken bir diğeri Ukrayna'ya iki adet MİLGEM gemisinin ilkini inşa ediyor... Bunlar kolay işler değil.

#9
Foto - Özel tersanelerimiz dünyaya büyük karakol gemilerinden korvetlere, lojistik destek gemilerinden amfibi çıkarma gemilerine kadar çok çeşitli seviyelerde savaş gemisi ihraç edebilen konumda. İstif sınıfı inşasını yapabilecek kapasitede beceride ve tecrübede tersanelerimiz mevcut...

Özel tersanelerimiz dünyaya büyük karakol gemilerinden korvetlere, lojistik destek gemilerinden amfibi çıkarma gemilerine kadar çok çeşitli seviyelerde savaş gemisi ihraç edebilen konumda. İstif sınıfı inşasını yapabilecek kapasitede beceride ve tecrübede tersanelerimiz mevcut...

#10
Foto - Yakın bir süre önce Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından bir kümelenme yapılarak yurt dışı pazarlar için de rekabetçi ortamın artırılmasına yönelik adımlar atıldığını da unutmamak gerek.

Yakın bir süre önce Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından bir kümelenme yapılarak yurt dışı pazarlar için de rekabetçi ortamın artırılmasına yönelik adımlar atıldığını da unutmamak gerek." şeklinde konuştu.

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