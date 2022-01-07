Karada, havada ve denizde Türk destanı başlıyor! Kritik hamle geldi

Son yıllarda savunma 'denizcileşme' adına kritik adımlar atan Türkiye, 2022 yılında hem bu adımların meyvesini toplayacak hem de önemli ilklere imza atacak. Uzmanlar bu süreçte özel tersanelerin de çok değerli roller üstleneceği görüşünde. Savunma ve Denizcilik Araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan, '2022 hem Mavi Vatan hem de Türk denizcilik sektörü için başarı dolu yılların en önemli virajlarından biri olabilir." ifadelerini kullandı.