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Sağlık
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Karaciğerinizi tertemiz yapan 7 yol

2022-12-25 22:52:55
Karaciğerinizi tertemiz yapan 7 yol

Vücudumuzda önemli bir organ olan karaciğerin sağlığı büyük önem taşıyor. İşte karaciğerinizi tertemiz yapacak yollar.

#1
Foto - Karaciğerinizi tertemiz yapan 7 yol

Sağlıklı bir vücut için karaciğerin toksinlerden arınması gerekiyor. Bazı besinleri düzenli olarak tüketirseniz karaciğeriniz toksinlerden arınır.

#2
Foto - Karaciğerinizi tertemiz yapan 7 yol

Karaciğerin vücudumuzda birçok işlevi bulunuyor ve en önemli organlardan biri.

#3
Foto - Karaciğerinizi tertemiz yapan 7 yol

Bu yüzden karaciğeri sağlıklı tutmak da önemli.

#4
Foto - Karaciğerinizi tertemiz yapan 7 yol

Günümüz şartlarında sağlıklı beslenmek ne kadar güç olsa da, dikkatli olmak gerekiyor.

#5
Foto - Karaciğerinizi tertemiz yapan 7 yol

Kimi zaman yediğimiz hazır yiyecekler ve doymuş yağlar, karaciğer yağlanmasına sebep oluyor. Obezite sayısı her geçen gün artıyor. Bu da diyabet ve kalp hastalıklarına sebep olabiliyor. Bunun önüne geçmek için karaciğer sağlığına dikkat edilmeli.

#6
Foto - Karaciğerinizi tertemiz yapan 7 yol

Protein, yağ ve karbonhidrat oranı dengeli, taze meyve ve sebzeleri yeterli miktarda alarak karaciğer sağlığınızı koruyabilirsiniz. Aynı zamanda uzmanların da önerdiği, karaciğerinizi tertemiz yapacak 7 ipucunu sizler için derledik.

#7
Foto - Karaciğerinizi tertemiz yapan 7 yol

Bu ipuçlarını uygularsanız karaciğeriniz yeniden doğacak…

#8
Foto - Karaciğerinizi tertemiz yapan 7 yol

1- Güne bir bardak ılık limon suyu ile başlayın.

#9
Foto - Karaciğerinizi tertemiz yapan 7 yol

2- Her gün en az 6-8 bardak su için. 2-3 bardak da sıcak su içmeyi ihmal etmeyin. Bu durum karaciğer ve böbreğinizi temizleyecek. Aynı zamanda kilo vermenize yardımcı olacak.

#10
Foto - Karaciğerinizi tertemiz yapan 7 yol

3- Taze sebze suları için. Bir bardak havuç, pancar ve ıspanak suyu çok güçlü bir karaciğer temizleyicisidir.

#11
Foto - Karaciğerinizi tertemiz yapan 7 yol

4- Günlük öğünlerinizin yüzde 40’ı meyve ve pişmemiş sebze içermelidir. Bunun nedeni ise çiğ gıdalar sindirime yardımcı olur ve karaciğerin toksinlerden arınmasını sağlar.

#12
Foto - Karaciğerinizi tertemiz yapan 7 yol

5- Karaciğer sağlığınızı korumak için rafine şekerden uzak durun. Şeker karaciğerinizin daha fazla çalışmasına sebep olur ve bakterilerin çoğalmasına neden olur.

#13
Foto - Karaciğerinizi tertemiz yapan 7 yol

6- Fasulye, nohut gibi filizlenmiş bakliyatlar karaciğerin temizleyici özelliğini artırır.

#14
Foto - Karaciğerinizi tertemiz yapan 7 yol

7- Tam yağlı süt, koyun eti, tavuk derisi, işlenmiş ve kızartılmış gıdalardan kaçın. Doymuş yağlar karaciğerinize zarar verir.

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