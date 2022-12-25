Karaciğerinizi tertemiz yapan 7 yol

Kimi zaman yediğimiz hazır yiyecekler ve doymuş yağlar, karaciğer yağlanmasına sebep oluyor. Obezite sayısı her geçen gün artıyor. Bu da diyabet ve kalp hastalıklarına sebep olabiliyor. Bunun önüne geçmek için karaciğer sağlığına dikkat edilmeli.