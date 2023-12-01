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Karabük'te korku dolu gece! Hastaneye akın ettiler

2023-12-01 07:53:46
Karabük'te korku dolu gece! Hastaneye akın ettiler

Karabük'te mide bulantısı, ishal ve halsizlik yaşayan 14 kişi hastaneye başvurdu.

#1
Foto - Karabük'te korku dolu gece! Hastaneye akın ettiler

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle vatandaşlar tedavi altına alındı.

#2
Foto - Karabük'te korku dolu gece! Hastaneye akın ettiler

Vatandaşların kent merkezinde bulunan bir lokantadan tavuk döner yediklerini belirtmeleri üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeye giderek dönerden numune alıp Gıda Kontrol Müdürlüğü’ne gönderildi.

#3
Foto - Karabük'te korku dolu gece! Hastaneye akın ettiler

12 vatandaş tedavilerinin ardından taburcu edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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