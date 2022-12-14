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Karabük-Bartın kara yolunda kar yağışı etkili oluyor

2022-12-14 07:58:07
Karabük-Bartın kara yolunda kar yağışı etkili oluyor

Karabük'te sabah başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

#1
Foto - Karabük-Bartın kara yolunda kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışıyla Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

#2
Foto - Karabük-Bartın kara yolunda kar yağışı etkili oluyor

Eflani ilçesindeki kar yağışını vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

#3
Foto - Karabük-Bartın kara yolunda kar yağışı etkili oluyor

Kar yağının etkili olduğu bölgeden görüntüler...

#4
Foto - Karabük-Bartın kara yolunda kar yağışı etkili oluyor

Kar yağının etkili olduğu bölgeden görüntüler...

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