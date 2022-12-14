2022-12-14 07:58:07 Karabük-Bartın kara yolunda kar yağışı etkili oluyor
Karabük'te sabah başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Karabük'te sabah başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kar yağışıyla Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Eflani ilçesindeki kar yağışını vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
Kar yağının etkili olduğu bölgeden görüntüler...
Kar yağının etkili olduğu bölgeden görüntüler...
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