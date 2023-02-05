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Yaşam
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Kar yağdı böyle oldu! Burası Sibirya değil Türkiye

2023-02-05 10:46:59
Kar yağdı böyle oldu! Burası Sibirya değil Türkiye

Yoğun kar yağışı sebebiyle Hakkari'nin Derecik ilçesinde elektrik direği buz tuttu.

#1
Foto - Kar yağdı böyle oldu! Burası Sibirya değil Türkiye

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutan elektrik direklerinde onarım yapıyor.

#2
Foto - Kar yağdı böyle oldu! Burası Sibirya değil Türkiye

Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Derecik'in Canlıkaya bölgesinde de etkili oluyor. Kar yağışının durmasıyla etkisini gösteren soğuk hava elektrik direklerinin buz tutmasına neden oluyor. Derecik'te etkili olan Sibirya soğukları ve kar yağışına rağmen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, vatandaşların mağdur olmamaları için meydana gelen arızaları gidermek üzere çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

#3
Foto - Kar yağdı böyle oldu! Burası Sibirya değil Türkiye

Ekipler, dondurucu soğuklara aldırmadan kara bata çıka arızaları gidermeye çalışıyor. Vatandaşlar ise zorlu şartlarda çalışmalarını sürdüren ekiplere teşekkür etti. Ekipler, tüm zorluklara rağmen Derecik ilçesinin en yüksek rakımlı dağlarında dondurucu soğuklara rağmen çalışmalarına devam ediyor.

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