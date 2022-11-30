2022-11-30 13:45:23 Kar lastiği takmamanın cezası can yakacak! Bugün sona eriyor
Kar lastiği uygulaması için son bir gün kaldı. Ülkenin genelinde, sürücülerin sıcaklıklar düştüğünde yasal olarak kış lastiği kullanmaları zorunludur. Kesin yönergeler yaşadığınız yere göre değişebilse de, yaz lastiklerinizi kış lastikleriyle değiştirmeniz gerekir, aksi takdirde para cezası alma veya kaza yapma riskiniz vardır. Peki Kar lastiği takmamanın cezası ne kadar? Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor?