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Otomotiv
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Kar lastiği takmamanın cezası can yakacak! Bugün sona eriyor

2022-11-30 13:45:23
Kar lastiği takmamanın cezası can yakacak! Bugün sona eriyor

Kar lastiği uygulaması için son bir gün kaldı. Ülkenin genelinde, sürücülerin sıcaklıklar düştüğünde yasal olarak kış lastiği kullanmaları zorunludur. Kesin yönergeler yaşadığınız yere göre değişebilse de, yaz lastiklerinizi kış lastikleriyle değiştirmeniz gerekir, aksi takdirde para cezası alma veya kaza yapma riskiniz vardır. Peki Kar lastiği takmamanın cezası ne kadar? Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor?

#1
Foto - Kar lastiği takmamanın cezası can yakacak! Bugün sona eriyor

Kış lastikleri, havanın soğuk, karlı ve buzlu olduğu her yerde gereklidir. Yaşadığınız yerde dört mevsim lastikleri kabul edilebilir olsa da, Türkiye'nin çoğu bölgelerinde yasal olarak kış lastikleri gerekir. Kış lastikleri, kış koşullarında üstün yol tutuşu sağlayarak ve fren yaptığınızda aracınızın kat ettiği mesafeyi kısaltarak aracınızın güvenliğini artırır. Ek olarak, kış lastiklerinin sırtı sulu karı itmek ve karı tutmak için tasarlanmıştır, böylece lastikleriniz yol ile maksimum teması sürdürebilir. Peki Kar lastiği takmamanın cezası ne kadar, uygulama ne zaman başlıyor, hangi araçları kapsıyor?

#2
Foto - Kar lastiği takmamanın cezası can yakacak! Bugün sona eriyor

KIŞ LASTİĞİ YASASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK? Kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2022 tarihinde başlayacak. Uygulama, 1 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.

#3
Foto - Kar lastiği takmamanın cezası can yakacak! Bugün sona eriyor

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR? Otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, çekici, ticari araçların tamamı kış lastiği uygulamasına tâbi tutulmaktadır.

#4
Foto - Kar lastiği takmamanın cezası can yakacak! Bugün sona eriyor

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor. Ticari araçlar için ise zorunlu.

#5
Foto - Kar lastiği takmamanın cezası can yakacak! Bugün sona eriyor

Kamyon, çekici, tanker, otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerinin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması gerekmektedir.

#6
Foto - Kar lastiği takmamanın cezası can yakacak! Bugün sona eriyor

KAR LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında uygulanan kış lastiği (kar lastiği) zorunluluğuna uymayanlar ve kış lastiği taktırmayan işletmelere 1152 TL idari para cezası uygulanacak.

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