Kar lastiği takmamanın cezası can yakacak! Bugün sona eriyor

Kış lastikleri, havanın soğuk, karlı ve buzlu olduğu her yerde gereklidir. Yaşadığınız yerde dört mevsim lastikleri kabul edilebilir olsa da, Türkiye'nin çoğu bölgelerinde yasal olarak kış lastikleri gerekir. Kış lastikleri, kış koşullarında üstün yol tutuşu sağlayarak ve fren yaptığınızda aracınızın kat ettiği mesafeyi kısaltarak aracınızın güvenliğini artırır. Ek olarak, kış lastiklerinin sırtı sulu karı itmek ve karı tutmak için tasarlanmıştır, böylece lastikleriniz yol ile maksimum teması sürdürebilir. Peki Kar lastiği takmamanın cezası ne kadar, uygulama ne zaman başlıyor, hangi araçları kapsıyor?