Kar kalınlığı 1 metreyi buldu! Ambulanslar yolda kaldı
Kars'ta yer yer kar kalınlığının 1 metreyi bulması ambulansları da zor durumda bıraktı. Yolda kalan ambulansların imdadına İl Özel İdaresi'nin iş makinaları yetişti.
Kars'ta yer yer kar kalınlığının 1 metreyi bulması ambulansları da zor durumda bıraktı. Yolda kalan ambulansların imdadına İl Özel İdaresi'nin iş makinaları yetişti.
Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarında mahsur kalan ambulanslar, İl Özel İdaresi ekiplerinin hummalı çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ulaşamadığı hastalara ise Özel İdare ekipleri ulaşarak ambulanslara taşıdı. hastalar, daha sonra güvenli bir şekilde hastanelere sevk edildi.
Kars genelinde etkili olan olumsuz hava şartları, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı durma noktasına getirdi.
Merkeze bağlı Tekneli köyü, Kağızman Yağlıca köyü ve Digor Türkmeşen köyünde rahatsızlanan vatandaşlar için yola çıkan ambulanslar, yoğun kar birikintileri ve tipi nedeniyle ilerleyemeyerek kara saplandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, görüş mesafesinin düştüğü ve kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yollarda mahsur kalınca, durum İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan karla mücadele ekipleri, iş makineleri eşliğinde ambulansların önünü açmak için çalışma başlattı. Tipi nedeniyle kapanan yollar tek tek temizlenerek ambulansların geçişi sağlandı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışması sonucu kurtarılan sağlık araçları, hastalara zamanında müdahale edebilmek için ilerleyişini sürdürdü.
Kar esaretinden kurtulan ambulanslar, köylerdeki hastalara ulaşarak ilk müdahaleleri yerinde yaptı. Ardından hastalar sedyelerle ambulanslara taşındı. Digor Türkmeşen köyünde rahatsızlanan Aydın Abay isimli hastaya giden ambulans ise kara saplandı. Bunun üzerine Özel İdare şantiye aracı hasta vatandaşı köyden alarak ambulansa kadar getirdi. Hastalar daha sonra Özel İdare ekiplerinin açtığı yollardan geçirilerek Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kars'ta kar yağışı ve yoğun tipi devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede kar yağışı ve tipinin devam ettiğini belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve araçlarda mutlaka zincir, çekme halatı bulundurulması konusunda vatandaşları uyardı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23