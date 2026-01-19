Kar kalınlığı 1 metreyi buldu! Ambulanslar yolda kaldı

Kar esaretinden kurtulan ambulanslar, köylerdeki hastalara ulaşarak ilk müdahaleleri yerinde yaptı. Ardından hastalar sedyelerle ambulanslara taşındı. Digor Türkmeşen köyünde rahatsızlanan Aydın Abay isimli hastaya giden ambulans ise kara saplandı. Bunun üzerine Özel İdare şantiye aracı hasta vatandaşı köyden alarak ambulansa kadar getirdi. Hastalar daha sonra Özel İdare ekiplerinin açtığı yollardan geçirilerek Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kars'ta kar yağışı ve yoğun tipi devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede kar yağışı ve tipinin devam ettiğini belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve araçlarda mutlaka zincir, çekme halatı bulundurulması konusunda vatandaşları uyardı.