Dünyanın en çok uyuyan ülkeleri belli oldu! Peki Türkiye listede var mı?
Giriş Tarihi:

Dünyanın en çok uyuyan ülkeleri belli oldu! Peki Türkiye listede var mı?

Dünyanın dört bir yanında insanlar geceleri ne kadar uyuyor hiç merak ettiniz mi? Yapılan uluslararası araştırmalar, ülkelerin uyku alışkanlıklarının yaşam temposu ve çalışma düzeniyle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. Kimi ülkelerde 8 saatin üzerinde uyku neredeyse rutin haline gelmişken, bazı ülkelerde ise uykusuzluk adeta hayatın bir parçası... Peki biz neredeyiz? Türkiye'nin listedeki yeri şaşırtabilir... İşte en çok uyuyan 10 ülke...

#1
Foto - Dünyanın en çok uyuyan ülkeleri belli oldu! Peki Türkiye listede var mı?

Gece yastığa başınızı koyduğunuzda kaç saat uyuyabildiğinizi hiç düşündünüz mü? Meğer dünyada bu konuda ciddi farklar varmış. Bazı ülkelerde insanlar 8 saati rahat rahat geçerken, bazı yerlerde uykuyla adeta pazarlık yapılıyor. Peki biz Türkiye olarak bu listenin neresindeyiz. İşte uykuyla arası en iyi olan ülkeler ve Türkiye'nin şaşırtan sıralaması... İşte En Çok Uyuyan 10 Ülke

#2
Foto - Dünyanın en çok uyuyan ülkeleri belli oldu! Peki Türkiye listede var mı?

Hollanda: Yaklaşık 8 saat 5 dakika

#3
Foto - Dünyanın en çok uyuyan ülkeleri belli oldu! Peki Türkiye listede var mı?

Yeni Zelanda: Yaklaşık 8 saat 4 dakika

#4
Foto - Dünyanın en çok uyuyan ülkeleri belli oldu! Peki Türkiye listede var mı?

Fransa: Yaklaşık 8 saat 3 dakika

#5
Foto - Dünyanın en çok uyuyan ülkeleri belli oldu! Peki Türkiye listede var mı?

Avustralya: Yaklaşık 8 saat 1 dakika

#6
Foto - Dünyanın en çok uyuyan ülkeleri belli oldu! Peki Türkiye listede var mı?

Belçika: Yaklaşık 8 saat 1 dakika

#7
Foto - Dünyanın en çok uyuyan ülkeleri belli oldu! Peki Türkiye listede var mı?

Kanada: Yaklaşık 7 saat 58 dakika

#8
Foto - Dünyanın en çok uyuyan ülkeleri belli oldu! Peki Türkiye listede var mı?

Kanada: Yaklaşık 7 saat 58 dakika

#9
Foto - Dünyanın en çok uyuyan ülkeleri belli oldu! Peki Türkiye listede var mı?

ABD: Yaklaşık 7 saat 52 dakika

#10
Foto - Dünyanın en çok uyuyan ülkeleri belli oldu! Peki Türkiye listede var mı?

Japonya: Yaklaşık 7 saat 30 dakika

#11
Foto - Dünyanın en çok uyuyan ülkeleri belli oldu! Peki Türkiye listede var mı?

Singapur: Yaklaşık 7 saat 24 dakika

#12
Foto - Dünyanın en çok uyuyan ülkeleri belli oldu! Peki Türkiye listede var mı?

Araştırmalar, özellikle Batı Avrupa ve Okyanusya ülkelerinde uyku sürelerinin görece daha uzun olduğunu gösteriyor. Buna karşılık, yoğun iş temposu ve büyük şehir yaşamının baskın olduğu Asya ülkelerinde ortalama uyku süresi daha kısa seviyelerde seyrediyor. Uzmanlar, uyku süresinin yalnızca bireysel sağlık değil; iş verimliliği, ruh hali ve genel yaşam kalitesi üzerinde de belirleyici bir rol oynadığına dikkat çekiyor.

#13
Foto - Dünyanın en çok uyuyan ülkeleri belli oldu! Peki Türkiye listede var mı?

Türkiye Kaçıncı Sırada? Resmi araştırma verilerine göre Türkiye, ortalama uyku süresiyle dünya sıralamasında genelde listenin altlarında yer alıyor. Son verilere göre uyku süresi verilerinde Türkiye yaklaşık 6,8 saat ile değerlendiriliyor ve bu puanla sıralamada 20–25 civarında bir konumda yer alıyor.

