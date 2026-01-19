Hayran kalmamak elde değil! Tarihi kent beyaz gelinliği giydi
Mardin’de kar yağışının ardından kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Taş mimarisiyle öne çıkan tarihi kentte oluşan manzara, hem gündüz hem de gece dronla havadan kaydedildi.
Mardin’de kar yağışının ardından kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Taş mimarisiyle öne çıkan tarihi kentte oluşan manzara, hem gündüz hem de gece dronla havadan kaydedildi.
Tarihi yapıları, dar sokakları ve taşın ince işçiliğiyle yıllardır özel bir yere sahip olan Mardin, kar yağışı sonrası adeta başka bir kimliğe büründü.
Son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen kentte, kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.
Kar yağışıyla Mardin Kalesi, Olgunlaşma Enstitüsü, Zinciriye Medresesi ile birçok cami ve kilise gibi kentin tarihi ve kültürel mekanları beyaza büründü.
Kar yağışının durduğu tarihi kentte, gece ve gündüz ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.
Manzarayı görüntüleyen dron operatörü Ömer Yasir Ağalday, kentin taş mimarisinin insanı hayran bıraktığını söyleyerek, "Tarihi kent Mardin, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Her haliyle güzel olan bu kadim şehir, karla birlikte adeta gelinlik giymiş gibiydi. Bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için gece ve gündüz dron ile görüntüledim" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23