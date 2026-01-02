Kar gidiyor güneş geliyor!
İstanbul’da hafta sonu sıcaklıkların 15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Hem Okan Buruk hem de Dursun Özbek... Galatasaray’dan Silivri çıkarması: Erden Timur'a moral ziyareti
İstanbul’da hafta sonu sıcaklıkların 15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AKOM'DAN İSTANBULLULARA SICAK HABER
Birçok kentte etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç ederken, AKOM'dan İstanbul için yeni bir açıklama geldi. Yapılan değerlendirmede hafta sonu megakentte sıcaklıkların hızla yükseleceği bildirildi.
Sıfır dereceye kadar düşen sıcaklıklar aniden 15 dereceye çıkacak. Lodos fırtınası nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 'hazırlıklı olun' çağrısı yapıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23