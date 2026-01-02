  • İSTANBUL
Kar gidiyor güneş geliyor!
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Kar gidiyor güneş geliyor!

İstanbul’da hafta sonu sıcaklıkların 15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

#1
Foto - Kar gidiyor güneş geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - Kar gidiyor güneş geliyor!

İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

#3
Foto - Kar gidiyor güneş geliyor!

AKOM'DAN İSTANBULLULARA SICAK HABER

#4
Foto - Kar gidiyor güneş geliyor!

Birçok kentte etkili olan yoğun kar yağışı hayatı felç ederken, AKOM'dan İstanbul için yeni bir açıklama geldi. Yapılan değerlendirmede hafta sonu megakentte sıcaklıkların hızla yükseleceği bildirildi.

#5
Foto - Kar gidiyor güneş geliyor!

Sıfır dereceye kadar düşen sıcaklıklar aniden 15 dereceye çıkacak. Lodos fırtınası nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 'hazırlıklı olun' çağrısı yapıldı.

#6
Foto - Kar gidiyor güneş geliyor!

