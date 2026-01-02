Halk sokaklara dökülmüştü: İran İHA'ları oraya yolladı

  • İSTANBUL
Ekonomik kriz nedeniyle büyük gösterilerin yaşandığı İran'da hükümet Mohajer-6 insansız hava araçlarını oraya gönderdi.

Defenceturk'te yer alan habere göre, İran yapımı Mohajer-6 insansız hava aracının Venezuela Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle birlikte İran yapımı Mohajer-6 insansız hava aracının “en azından sınırlı ölçekte” Venezuela Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği iddia edildi. Keşif ve gözetleme görevleri icra edebilen Mohajer-6, aynı zamanda küçük güdümlü mühimmatlarla silahlandırılabiliyor.

Söz konusu görüntünün ortaya çıkışı, ABD’nin İran ve Venezuela’ya yönelik, kısmen Mohajer-6’ların Venezuela’da yerel olarak monte edilmesiyle bağlantılı yeni yaptırımları duyurmasının hemen ardından gerçekleşti.

Bahse konu fotoğrafın, tatbikat kapsamında Venezuela Hava Kuvvetleri’ne ait El Libertador Hava Üssü’nde (İspanyolca Base Aérea El Libertador – BAEL) çekildiği iddia edilmekte. Görüntünün nerede ve ne zaman çekildiği ise bağımsız olarak doğrulanabilmiş değil. The War Zone tarafından yapılan habere göre El Libertador Hava Üssü, Venezuela’nın Karayip kıyılarına ve başkent Caracas’a görece yakın bir konumda bulunuyor. Üs, aynı zamanda ülkenin hâlen hizmette olan ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının konuşlu olduğu ana tesislerden biri olarak biliniyor.

Ukrayna istihbaratı tarafından yapılan son analizler, Ukrayna’da kullanılan ve ele geçirilen İran yapımı insansız hava araçlarının içindeki elektronik bileşenlerin yaklaşık dörtte üçünün ABD menşeli olduğunu ortaya koymakta. İran’a yönelik sıkı yaptırımlar dikkate alındığında, bu bulgular yaptırımların ya yeterince uygulanmadığını ya da Tahran’ın bu kısıtlamaları aşma konusunda önemli bir kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor.

Wall Street Journal’in haberine göre Mohajer-6 özelinde bulunan 200’ü aşkın bileşenin yaklaşık yarısı ABD merkezli şirketler tarafından üretilirken, üçte birine yakınının Japonya menşeli. Bu parçalar arasında, Mohajer-6’nın uçuş sırasında manevra yapmasını sağlayan ve Japon Tonegawa-Seiko şirketi tarafından üretilen servo motorlar da yer alıyor.

Tonegawa-Seiko, daha önce izinsiz şekilde Çin’e servo motor ihraç ettiği ve bu motorların daha sonra farklı bir İran İHA’sında tespit edilmesi nedeniyle Japonya Ticaret Bakanlığı’nın incelemesine konu olmuştu. Şirket, WSJ’nin yorum talebine henüz yanıt vermezken, geçmişte söz konusu parçaların İran’a gideceğinden haberdar olmadığını savunduğu belirtiliyor. Tespit edilen diğer Mohajer-6 bileşenleri arasında Almanya merkezli Infineon Technologies AG ile ABD’nin Arizona eyaletinde faaliyet gösteren Microchip Technology Inc. tarafından üretilen parçalar da bulunuyor. Microchip sözcüsü Brian Thorsen, şirketin müşteri taraması ve tedarik zinciri güvenliği konusunda gerekli önlemleri aldığını, ancak ürünlerinin dünya genelinde faaliyet gösteren üçüncü taraf distribütörler aracılığıyla satılabildiğini ifade etti. Infineon adına konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili ise şirketin İran’a herhangi bir ürün satmadığını belirtti.

