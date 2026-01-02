Halk sokaklara dökülmüştü: İran İHA'ları oraya yolladı

Tonegawa-Seiko, daha önce izinsiz şekilde Çin’e servo motor ihraç ettiği ve bu motorların daha sonra farklı bir İran İHA’sında tespit edilmesi nedeniyle Japonya Ticaret Bakanlığı’nın incelemesine konu olmuştu. Şirket, WSJ’nin yorum talebine henüz yanıt vermezken, geçmişte söz konusu parçaların İran’a gideceğinden haberdar olmadığını savunduğu belirtiliyor. Tespit edilen diğer Mohajer-6 bileşenleri arasında Almanya merkezli Infineon Technologies AG ile ABD’nin Arizona eyaletinde faaliyet gösteren Microchip Technology Inc. tarafından üretilen parçalar da bulunuyor. Microchip sözcüsü Brian Thorsen, şirketin müşteri taraması ve tedarik zinciri güvenliği konusunda gerekli önlemleri aldığını, ancak ürünlerinin dünya genelinde faaliyet gösteren üçüncü taraf distribütörler aracılığıyla satılabildiğini ifade etti. Infineon adına konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili ise şirketin İran’a herhangi bir ürün satmadığını belirtti.