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Kar altında ayrı bir güzel

  • Trabzon ilimizin Çaykara ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Uzungöl, bölgede iki gündür etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

  • Bölgeyi kaplayan çam ağaçlarının yanı sıra bitki örtüsü ve temiz havasıyla misafirlerine farklı ortam sunan Uzungöl, yılın her mevsimi sadece yöre halkının değil yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

  • Hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı yağan kar ile kışa özgü muhteşem manzaralar sunan Uzungöl, gölü besleyen dere ve çevresiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

  • Otantik mimarisi, dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'ün karlı manzarası havadan görüntülendi.

  • Kar yağışının devam ettiği turizm merkezi, karın ve doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin ise bugünlerdeki adresi oldu.

  • Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, yaptığı açıklamada, kar yağışı ve soğuk havanın, doğal güzellikleriyle turistlerin ilgi odağı olan Uzungöl'de de etkisini gösterdiğini söyledi.

  • Uzungöl'ün ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunduğunu dile getiren Tok, karın ve doğanın tadını çıkarmak isteyenleri yöreye davet etti.

  • Tok, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için çalıştıklarını da aktararak, yağışın uzun süre devam etmesi ihtimaline karşı ekiplerin hazır olduğunu kaydetti.

  • Kar altında ayrı bir güzel

  • Kar altında ayrı bir güzel

  • Kar altında ayrı bir güzel

  • Kar altında ayrı bir güzel

  • Kar altında ayrı bir güzel

  • Kar altında ayrı bir güzel

  • Kar altında ayrı bir güzel

  • Kar altında ayrı bir güzel

  • Kar altında ayrı bir güzel

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