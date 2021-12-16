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Kar, adım adım İstanbul'a geliyor

2021-12-16 12:16:40
Kar, adım adım İstanbul'a geliyor

Kar yağışı; mega kent İstanbul'un yanı başında bulunan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ gibi illerde etkili oldu.

#1
Foto - Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava, Trakya'nın yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava, Trakya'nın yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.

#2
Foto - Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı bölgesinde kar kalınlığı, 5 santimetre oldu.

Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı bölgesinde kar kalınlığı, 5 santimetre oldu.

#3
Foto - Bölgede gece yarısından itibaren özellikle Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde hafif yağan kar, Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kesimi ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde de etkili oldu.

Bölgede gece yarısından itibaren özellikle Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde hafif yağan kar, Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kesimi ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde de etkili oldu.

#4
Foto - Kar kalınlığı Dereköy Kapısı kesiminde 5, Kofçaz'da 4, Demirköy ilçesinin Mahya Tepesi'nde ise 7 santimetreye ulaştı.

Kar kalınlığı Dereköy Kapısı kesiminde 5, Kofçaz'da 4, Demirköy ilçesinin Mahya Tepesi'nde ise 7 santimetreye ulaştı.

#5
Foto - Yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken, Karayolları ekipleri de başta Dereköy Sınır Kapısı yolu olmak üzere diğer bölgelerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken, Karayolları ekipleri de başta Dereköy Sınır Kapısı yolu olmak üzere diğer bölgelerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

#6
Foto - Öte yandan hava sıcaklığı; Edirne'de 5, Kırklareli'de 4, Tekirdağ'da ise 4 dereceye kadar düştü.

Öte yandan hava sıcaklığı; Edirne'de 5, Kırklareli'de 4, Tekirdağ'da ise 4 dereceye kadar düştü.

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