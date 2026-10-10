Kapısını çalacaklar! Olay gelişme: Bu karar takımı sallayacak: Alelacele bu yapılacak gibi...

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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi 30 Haziran 2028'de tamamlanacak. Tecrübeli futbolcuyla ilgili 2027 yazında karar verilmesi gerekecek.
Fenerbahçe 2021 kışında Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi renklerine bağlamıştı. O dönemde Galatasaray da devredeydi. Hatta İrfan sebebiyle kulüplerin arasında ekstra gerginlik oluşmuştu. Tecrübeli oyuncunun özellikle son dönemleri sorgulandı. Hatta geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya kiralık olarak verildi.
31 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2028'de tamamlanacak. Yani 2027 yazında kontratının son senesine girmiş olacak. Eğer mukavele yenilenmezse, İrfan 2028 yazında istediği yere bedelsiz olarak gidebilecek. Şu anda bu konuyla ilgili kulüp içinde herhangi bir planlama bulunmuyor.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sezon sonunda görevini bırakacağını açıklamıştı. Bu sebeple İrfan Can Kahveci ve onunla aynı durumdaki bazı oyuncularla ilgili resmi adımların atılmadığı belirtildi. Yeni başkanla birlikte sözleşmeler konusundaki belirsizliğin de giderilmesi bekleniyor.
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