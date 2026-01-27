  • İSTANBUL
Türkiye'nin komşusunda cumhurbaşkanlığı seçimleri süresiz olarak ertelendi

Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri süresiz olarak ertelendi. Alınan kararın gerekçesi de kamuoyu ile paylaşıldı. İşte detaylar...

#1
Foto - Türkiye'nin komşusunda cumhurbaşkanlığı seçimleri süresiz olarak ertelendi

Irak Meclisi, bugün yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçim oturumunu Kürt partilerinden gelen talep üzerine süresiz olarak erteledi.

#2
Foto - Türkiye'nin komşusunda cumhurbaşkanlığı seçimleri süresiz olarak ertelendi

Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi. Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi’nin ofisinden yapılan açıklamada, Kürdistan Demokrat Partisi’nden (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB) gelen erteleme taleplerinin ardından seçimin süresiz olarak ertelendiği bildirildi. Açıklamada, ertelemenin amacının iki partinin muhtemel aday üzerinde karşılıklı anlayış ve uzlaşıya varması için daha fazla zaman tanımak olduğu belirtildi.

#3
Foto - Türkiye'nin komşusunda cumhurbaşkanlığı seçimleri süresiz olarak ertelendi

Meclis kaynaklarından alınan bilgiye göre; KDP ve KYB, cumhurbaşkanı adayı konusunda aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek ve ortak bir isim üzerinde uzlaşmak için meclis başkanlığına resmi erteleme talebinde bulundu.

#4
Foto - Türkiye'nin komşusunda cumhurbaşkanlığı seçimleri süresiz olarak ertelendi

KDP kendi adayını Fuat Hüseyin öne çıkarırken, KYB’nin geleneksel olarak bu makamın kendi hakkı olduğu yönündeki ısrarı, Kürt kanadında siyasi bir çıkmaza yol açtı. İki parti arasındaki bu derin görüş ayrılığı nedeniyle oturumun yeni tarihi belirlenemedi.

#5
Foto - Türkiye'nin komşusunda cumhurbaşkanlığı seçimleri süresiz olarak ertelendi

Erteleme, Irak’ta hükümet kurma sürecinin en kritik aşamalarından biri olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin, Kürt partileri arasındaki "tek aday" arayışına takıldığını bir kez daha ortaya koydu.

#6
Foto - Türkiye'nin komşusunda cumhurbaşkanlığı seçimleri süresiz olarak ertelendi

Irak Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı’nın ilk meclis oturumundan itibaren en geç 30 gün içinde seçilmesi gerekiyor. 29 Aralık 2025’te yapılan ilk oturum dikkate alındığında, anayasal süre 28 Ocak 2026 gecesi doluyor.

#7
Foto - Türkiye'nin komşusunda cumhurbaşkanlığı seçimleri süresiz olarak ertelendi

Başlangıçta 15 olarak açıklanan aday sayısı, Federal Mahkeme’nin itirazları karara bağlamasının ardından dört ismin daha eklenmesiyle kesin olarak 19’a yükseldi. Söz konusu makam, Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinden sonra yapılan ilk seçimlerden bu yana Irak’ta Kürtlere veriliyor.

