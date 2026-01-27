  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yer yerinden oynayacak! İş adamından bomba ifade: Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a 10 milyon TL ve daire verdi İtalyanlar 'Tarihi bir seçimle karşı karşıyayız' deyip Türkiye'nin teklifini değerlendirmeye aldı Altının kilogram fiyatı yükselmeye devam ediyor Uzmanlar açıkladı! Kış boyu hastalıklardan korunmanın doğal yolları Türk tatilcilerin gözdesi olan rotalar belli oldu! Vize yok, bazılarına sadece kimlik yetiyor Türkiye'nin komşusunda cumhurbaşkanlığı seçimleri süresiz olarak ertelendi Fransa'dan flaş Türkiye çıkışı! 'Son derece elzem' diyerek duyurdular Bitlis'te karla mücadeleye 410 bin litre yakıt harcandı Beşiktaş’tan bir transfer hamlesi daha
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Fransa'dan flaş Türkiye çıkışı! 'Son derece elzem' diyerek duyurdular
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fransa'dan flaş Türkiye çıkışı! 'Son derece elzem' diyerek duyurdular

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

1
#1
Foto - Fransa'dan flaş Türkiye çıkışı! 'Son derece elzem' diyerek duyurdular

Barrot, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye ile sürekli ve yakın işbirliği ve iletişimin bulunduğunu belirten Barrot, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un her konuda görüşmelerini sürdürdüğünü ifade etti.

#2
Foto - Fransa'dan flaş Türkiye çıkışı! 'Son derece elzem' diyerek duyurdular

Barrot, dışişleri bakanları olarak da görüşmelerinin her zaman devam ettiğini, bölgesel ve uluslararası istikrar için bunun son derece önemli olduğunu söyledi. Terörle mücadelenin ikili işbirliğinin önemli konularından biri olduğuna dikkati çeken Barrot, iki ülkenin terör örgütü DEAŞ dahil önemli tehditlerle karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Barrot, bu çerçevede Suriye'deki gelişmeleri ele aldıklarını aktararak Suriye'de hızlı bir ilerleme olduğunu kaydetti.

#3
Foto - Fransa'dan flaş Türkiye çıkışı! 'Son derece elzem' diyerek duyurdular

Ukrayna'ya destekten bahsettiklerine değinen Barrot, "Fransa, Türkiye'nin Gönüllüler Koalisyonuna katılımını destekliyor ve olumlu buluyor. Rus saldırılarına karşı baskıyı artırmalıyız. Rusya'nın petrol kaynaklarını azaltmalıyız. Bu kapsamdaki hayalet filo ile mücadelemizi devam ettirmeliyiz. Karadeniz için bu önemli." ifadelerini kullandı. Barrot, Türkiye'nin Gazze'deki ateşkesin garantörlerinden biri olduğunu belirterek, ateşkesin sağlandığından emin olunması gerektiğini söyledi.

#4
Foto - Fransa'dan flaş Türkiye çıkışı! 'Son derece elzem' diyerek duyurdular

İnsani koridorlar vasıtasıyla insani yardımların Gazze'ye ulaştığından emin olunması gerektiğini vurgulayan Barrot, "New York'taki beyanname kapsamında iki devletli çözüm için, Türkiye'nin ve Fransa'nın Gazze'de siyasi geçiş sürecinde oynayacak önemli görevleri var." dedi. Barrot, Güney Kafkasya'da ise Fransa'nın Ermenistan-Azerbaycan ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecini desteklediğine işaret ederek "Bu kapsamda sınırların yeniden açılması, her iki devletin egemenliği kapsamında bölgesel etkinliğin artırılması, bölgenin refahı ve herkesin faydası için son derece önemli." diye konuştu.

#5
Foto - Fransa'dan flaş Türkiye çıkışı! 'Son derece elzem' diyerek duyurdular

Fidan ile görüşmede NATO kapsamındaki işbirliğinden de bahsettiklerini anlatan Barrot, temmuzda Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Barrot, Fransa'nın NATO çerçevesinde Grönland'da düzenlenebilecek bir tatbikata katılmaya hazır olduğunu belirtti. Fransa ve Türkiye'nin uluslararası alanda oynayacağı rollere ilişkin Barrot, "İki ülke de küresel konularda önemli bir görev üstlenecek. Fransa G7'nin başkanlığını, Türkiye ise (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı) COP31'i ağırlayacak. Bu çerçeve içerisinde iletişimimizi sürdürmemiz son derece elzem. Biyoçeşitliliğin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi konulardaki etkinliklerimiz son derece önemli." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Fransa'dan flaş Türkiye çıkışı! 'Son derece elzem' diyerek duyurdular

Türkiye-Fransa ortaklığının her seviyede ve aşamada son derece yoğun olduğunun altını çizen Barrot, bunun örneğinin ise ekonomik alanda işbirliği olduğuna işaret etti. Barrot, 2025'te ticaret hacmi açısından 23 milyar avroyu aştıklarını aktararak, bunun daha da ötesine geçmeyi öngördüklerini söyledi. Türkiye'de 400'den fazla Fransız şirketin bulunduğunu ve 143 bin istihdamın mevcut olduğunu kaydeden Barrot, bu bağlamda son yıllarda 3 milyar avroluk yatırım gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

#7
Foto - Fransa'dan flaş Türkiye çıkışı! 'Son derece elzem' diyerek duyurdular

Barrot, bu ortaklığın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Avrupa kıtasının "otonomik bağımsızlığı" için de son derece önemli olduğunu vurguladı. Bakan Barrot, Türkiye ile Fransa arasında görüş farklılıkları olsa da iki ülkenin her zaman uzlaşı, işbirliği ve dayanışma zemini bulma konusunda çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi. Fransa'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından insani yardım hareketini derhal hayata geçirdiğine işaret eden Barrot, bu bölgedeki yeniden inşaat çalışmalarında yaşanan ilerlemeyi başarı ve takdirle karşıladıklarını ifade etti. Barrot, Türkiye ile Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin yaklaşık 500 yıllık bir geçmişi olduğuna değinerek, bu süreçte önemli meselelerin her zaman birlikte ele alındığını vurguladı. Bu kapsamda, karşılıklı ortak sorumluluk bilinci çerçevesinde Bakan Fidan ile konuşmaya her zaman devam edeceklerini belirten Barrot, 2026'nın Fidan'ın her türlü girişiminde mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini temenni etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

fransa kafa yapısı

avrupa amerika rusya arasında tehdit durumunda avrupalılar arapalr kürtler için ugrasıyorlar Türkiyenin değerini bilmedikleri için

Tuğrul

Haçlılar olarak hepiniz hizaya geleceksiniz. Kazan kazan düsturuyla adam gibi komşuluk ilişkilerini yürüteceksiniz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik
Gündem

İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik

İstanbul Emniyeti’nde çok sayıda “Ara Atama” yapıldı. Bazı ilçe ve şubelerin müdür ve müdür yardımcıları değişti.
Kocaeli'de korkunç olay!
Gündem

Kocaeli'de korkunç olay!

Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu. Vücutta bozulmaların meydana geldiği görülen ve 50'li yaşlardaki bir erkeğe ait olduğu değerlendiri..
Gazze'de sıcak gelişme! Trump dünyaya duyurdu
Dünya

Gazze'de sıcak gelişme! Trump dünyaya duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'deki son esirin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Nato’dan Avrupa’ya Ankara ayarı! AB’ye hizaya gel uyarısı
Gündem

Nato’dan Avrupa’ya Ankara ayarı! AB’ye hizaya gel uyarısı

NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa’nın sırtını ABD’ye yaslayıp keyif çattığı dönemin kapandığını ilan etti. “Güvenliğin faturasını artık siz..
Derya Çayırgan Ekrem’in metresi olduğunu reddetti! Tutanaklarda geçen otel buluşmaları ne olacak?
Gündem

Derya Çayırgan Ekrem’in metresi olduğunu reddetti! Tutanaklarda geçen otel buluşmaları ne olacak?

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerindeki yolsuzluk ve şaibe bulutları dağılmak bilmezken, Ekrem İmamoğlu’nun isminin karıştığı..
Ülke ayağa kalktı: O çölün altı altın ve zümrüt kaynıyor!
Ekonomi

Ülke ayağa kalktı: O çölün altı altın ve zümrüt kaynıyor!

Mısır, nadir ve stratejik madenlere yönelik kapsamlı bir ulusal strateji hazırlıyor. Jeolojik taramalarla rezervleri tespit etmeyi ve bu kay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23