Fransa'dan flaş Türkiye çıkışı! 'Son derece elzem' diyerek duyurdular

Barrot, bu ortaklığın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Avrupa kıtasının "otonomik bağımsızlığı" için de son derece önemli olduğunu vurguladı. Bakan Barrot, Türkiye ile Fransa arasında görüş farklılıkları olsa da iki ülkenin her zaman uzlaşı, işbirliği ve dayanışma zemini bulma konusunda çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi. Fransa'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından insani yardım hareketini derhal hayata geçirdiğine işaret eden Barrot, bu bölgedeki yeniden inşaat çalışmalarında yaşanan ilerlemeyi başarı ve takdirle karşıladıklarını ifade etti. Barrot, Türkiye ile Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin yaklaşık 500 yıllık bir geçmişi olduğuna değinerek, bu süreçte önemli meselelerin her zaman birlikte ele alındığını vurguladı. Bu kapsamda, karşılıklı ortak sorumluluk bilinci çerçevesinde Bakan Fidan ile konuşmaya her zaman devam edeceklerini belirten Barrot, 2026'nın Fidan'ın her türlü girişiminde mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini temenni etti.