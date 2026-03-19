Belediye başkan adayını canından bezdirdiler: Pis Arap, evine dön
TAHSİN HAN Fransa’da devam eden yerel seçimler, ırkçı saldırılar ve İslamcı sızma suçlamalarıyla gölgeleniyor. Toufik Khiar, Fransa’daki belediye seçimlerinde ilk turda dördüncü olduktan sonra, seçim afişlerinin tahrip edilmesi ve kaldırılması nedeniyle son günlerde polis karakoluna kaç kez gittiğinin sayısını unuttu. 43 yaşındaki eski ekonomi ve yönetim profesörü, Paris’in güneydoğu eteklerinde yer alan Kremlin-Bicetre kasabasının belediye başkanlığına Yeşiller Partisi bayrağı altında aday olmaya karar verdi. 2020’den beri orada muhalefet belediye meclisi üyesi olarak görev yapıyordu.