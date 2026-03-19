Belediye başkan adayını canından bezdirdiler: Pis Arap, evine dön

Cezayir asıllı eski seçilmiş yetkili, şaşkınlığa uğrayarak önce bunun bir şaka olduğunu düşündü, ancak gerçeği anlayınca şoka girdi ve öfkelendi. “Beni en çok inciten şey ‘eve geri dön’ sözü oldu. Özellikle de Normandiya’lı olduğum için, Le Havre’de doğdum! Yani benim için evim Fransa’dır” diyen Toufik Khiar, ülkede ırkçı söylemlerin yaygınlaşmasını kınadı. Khiar, “Aylar boyunca bazı kişiler ima yoluyla suçlamalarda bulundu: göndermeler, karışıklıklar, kötü niyet suçlamaları. Şüphe ektiler, parmakla işaret ettiler, şüphenin yayılmasına izin verdiler. Ve sonra bir gün, posterlere yazılar yazıldı” dedi ve 2023’te belediye çoğunluğundan seçilmiş bir yetkili tarafından “Bay Kebap” olarak adlandırıldığını da sözlerine ekledi.