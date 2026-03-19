Dünya
Belediye başkan adayını canından bezdirdiler: Pis Arap, evine dön
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Belediye başkan adayını canından bezdirdiler: Pis Arap, evine dön

TAHSİN HAN Fransa’da devam eden yerel seçimler, ırkçı saldırılar ve İslamcı sızma suçlamalarıyla gölgeleniyor. Toufik Khiar, Fransa’daki belediye seçimlerinde ilk turda dördüncü olduktan sonra, seçim afişlerinin tahrip edilmesi ve kaldırılması nedeniyle son günlerde polis karakoluna kaç kez gittiğinin sayısını unuttu. 43 yaşındaki eski ekonomi ve yönetim profesörü, Paris’in güneydoğu eteklerinde yer alan Kremlin-Bicetre kasabasının belediye başkanlığına Yeşiller Partisi bayrağı altında aday olmaya karar verdi. 2020’den beri orada muhalefet belediye meclisi üyesi olarak görev yapıyordu.

Geçen hafta şikayette bulunduktan sonra Middle East Eye’a verdiği demeçte, ona göre bu vandalizm eylemlerini gerçekleştirenlerin, “seçimlere siyahi birinin katılmasından rahatsız olan” aşırı sağcı destekçiler olduğundan hiç şüphe yok. Khiar, Şubat ayının sonlarında ilk ırkçı saldırı dalgasına maruz kaldı. Bir arkadaşı ona, üzerinde nefret dolu ve hiçbir belirsizliğe yer bırakmayan grafitilerle tahrip edilmiş posterlerinden birinin fotoğrafını gönderdi: “Pis Arap. Evine geri dön.”

Cezayir asıllı eski seçilmiş yetkili, şaşkınlığa uğrayarak önce bunun bir şaka olduğunu düşündü, ancak gerçeği anlayınca şoka girdi ve öfkelendi. “Beni en çok inciten şey ‘eve geri dön’ sözü oldu. Özellikle de Normandiya’lı olduğum için, Le Havre’de doğdum! Yani benim için evim Fransa’dır” diyen Toufik Khiar, ülkede ırkçı söylemlerin yaygınlaşmasını kınadı. Khiar, “Aylar boyunca bazı kişiler ima yoluyla suçlamalarda bulundu: göndermeler, karışıklıklar, kötü niyet suçlamaları. Şüphe ektiler, parmakla işaret ettiler, şüphenin yayılmasına izin verdiler. Ve sonra bir gün, posterlere yazılar yazıldı” dedi ve 2023’te belediye çoğunluğundan seçilmiş bir yetkili tarafından “Bay Kebap” olarak adlandırıldığını da sözlerine ekledi.

Fransa’nın doğusundaki Meurthe-et-Moselle bölgesinde yer alan küçük bir kasaba olan Rehon’da, mevcut belediye başkanının bağımsız listesinden belediye seçimlerine katılan Aurore Katramiz’e de “eve geri dön” uyarısı verildi. Bunun nedeni ten rengi veya adı değil, İslami başörtüsüydü. ‘Kuzey Afrika’ya özgü bir isme sahip olmak bile, bir kişinin Fransız siyasi iktidarına sızmakla görevlendirilmiş bir İslamcı olarak etiketlenmesi için yeterli’ dedi Toufik Khiar.

MÜSLÜMANLARA HEP ŞÜPHEYLE BAKILIR Belediye başkan adayı Toufik Khiar, sosyal medyada aldığı nefret mesajlarının boyutu ve şiddetinin kendisini şikayette bulunmaya yöneltti. Ona göre ülkede ırkçılığın ve İslamofobinin giderek normalleşiyor. Örneğin Marsilya’da, eski cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Cephe (RN) partisinin aktivistleri, görevdeki solcu belediye başkanı Benoit Payan’ın listesindeki aday Hanifa Taguelmint’e hakaret etmek için saklanmak zorunda bile kalmadılar.

Ona göre, Fransa’da Müslümanlara her zaman şüpheyle bakılıyor. Debah, “Sağ ve aşırı sağla asla geçinemezsiniz. Farklı bir dini uygulama geliştirdiğinizde ayrılıkçı olarak etiketlenirsiniz ve demokratik seçim sürecine katılma arzusunu dile getirdiğinizde ise sızmacılıkla suçlanırsınız” dedi.

İFTARLARA BİLE KATILAMADI Khiar, “Fransız siyasi iktidarına sızmakla görevlendirilmiş bir İslamcı olarak etiketlenmek için Kuzey Afrika’ya özgü bir isme sahip olmak yeterli” dedi ve seçimler nedeniyle İslamofoblara malzeme vermemek için inancını kamuoyu önünde ifade etmekten kaçındığını sözlerine ekledi. Örneğin, Ramazan ayında iftar yemeklerine gelen tüm davetleri geri çevirmek zorunda kaldı. İslamcı ‘sızma’: Fransız Müslümanlar, kendi içlerinde ‘düşman’ olarak etiketlenmeyi reddediyor. MEE’ye verdiği demeçte Toufik Khiar, “İftar yemeğinde çekilmiş basit bir fotoğrafım bile aleyhimde delil olarak kullanılabilirdi” dedi.

