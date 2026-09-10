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Güllü’nün ölümünde kan donduran itiraf: ‘Annesini aşağı atıp Oscar'lık rol yaptı’

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Güllü’nün ölümünde kan donduran itiraf: ‘Annesini aşağı atıp Oscar'lık rol yaptı’

Şarkıcı Güllü’nün Yalova Çınarcık’taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada skandal detaylar bir bir ortaya dökülüyor! Annesini pencereden ittiği tespit edilen tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in olay gecesi sergilediği tiyatro, itirafçı Sultan Nur Ulu’nun yeni ses kaydıyla deşifre oldu. Ulu, "Tuğyan annesini attıktan sonra kendini parçalayıp Oscar'lık rol yaptı, mecburiyetten sustum" diyerek korkunç gerçekleri anlattı.

#1
Foto - Güllü’nün ölümünde kan donduran itiraf: ‘Annesini aşağı atıp Oscar'lık rol yaptı’

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İlk duruşmanın 1 Ekim'de görülmesi beklenirken, dosyaya yeni bir telefon konuşması daha yansıdı. Olay gecesi Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yanında bulunan ve daha sonra itirafçı olan Sultan Nur Ulu, ses kaydında uzun süre neden sustuğunu ve olay sonrasında yaşananları anlattı. Ulu'nun, Tuğyan'ın annesinin ölümünün ardından sergilediğini öne sürdüğü davranışlarla ilgili “Oscar'lık performans sergiliyordu” sözleri dikkat çekti.

#2
Foto - Güllü’nün ölümünde kan donduran itiraf: ‘Annesini aşağı atıp Oscar'lık rol yaptı’

Arabesk müziğin ünlü ismi Güllü, 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili ortaya çıkan her detay, tüyler ürpertti. Yapılan incelemelerde, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden atıldığı tespit edilirken yeni ortaya çıkan ses kaydında Sultan Nur Ulu Tuğyan'ın annesini aşağıya attıktan sonra sergilediği oyunculuk performansını anlattı.

#3
Foto - Güllü’nün ölümünde kan donduran itiraf: ‘Annesini aşağı atıp Oscar'lık rol yaptı’

'Mecburiyetten sustum' Annesinin ölümünden şüpheli sıfatıyla tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ses kaydında "Bakma o kadar sustum ama mecbur kaldığım için sustum." dedi. Sultan Güllü'nün düşüşünü canlandırmıştı: Güllü, 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. İlk aşamada kaza olarak katyıtlara geçen olay soruşturmanın derinleşmesiyle yeni bir boyut kazandı. Olaydan yaklaşık iki ay sonra ise Sultan Nur Ulu ve Tuğyan Ülkem Gülter yurt dışına kaçma hazırlığı iddiasıyla yakalanmıştı. Ulu o süreçte Tuğyan'ın annesini ittiğini iddia etmiş ve o anları emniyette canlandırmıştı.

#4
Foto - Güllü’nün ölümünde kan donduran itiraf: ‘Annesini aşağı atıp Oscar'lık rol yaptı’

'Kendini parçalıyordu' ATV'de yer alan habere göre Sultan Nur Ulu bunca zaman susma nedenini "Öyle bir parçalıyordu ki çünkü kendisini. Üstünü falan soyunuyordu böyle abla. Dedim ki Sultan sana kim inanır? Ben zaten bunu söylemiştim. Bir kere bile dedim oraya kelepçeli şekilde girersem bildiğim tüm gerçekleri anlatacağım dedim." ifadeleriyle açıkladı.

#5
Foto - Güllü’nün ölümünde kan donduran itiraf: ‘Annesini aşağı atıp Oscar'lık rol yaptı’

'Şarkıyı açınca Gül anne geldi' Ulu'nun anlatımında şarkıcı Güllü'nün öldüğü güne dair detaylar dikkat çekti. İddiasına göre o gün Tuğyan 'Maltaka' şarkısının açılmasını istedi. Sultan Nur Ulu "Dedi ki 'Maltaka'yı aç.' Şarkı açılınca Gül anne geldi. Maltaka'yı hiç bilmiyordum, hangi şarkı olduğunu dahi bilmiyordum. Sordum, dedim ki 'Tuğyan neden böyle bir şey yaptın?' Sorduğumda ağlamaya başlıyordu." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Güllü’nün ölümünde kan donduran itiraf: ‘Annesini aşağı atıp Oscar'lık rol yaptı’

'Oscar'lık performans sergiliyordu' Hatta Tuğyan Ülkem Gülter'in rol yaptığını da iddia eden Sultan "Ben de annemi kaybettim. İnsanlar acı çekerler. Ama Tuğyan çok güzel bir rol yapıyordu. Oscar'lık bir performans sergiliyordu." İfadelerini kullandı.

#7
Foto - Güllü’nün ölümünde kan donduran itiraf: ‘Annesini aşağı atıp Oscar'lık rol yaptı’

Seyhan Soylu tutuklandı: Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmadaki ses kayıtlarında da adı geçen Sisi lakaplı Seyhan Soylu da tutuklandı.

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