Güllü’nün ölümünde kan donduran itiraf: ‘Annesini aşağı atıp Oscar'lık rol yaptı’
Şarkıcı Güllü’nün Yalova Çınarcık’taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada skandal detaylar bir bir ortaya dökülüyor! Annesini pencereden ittiği tespit edilen tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in olay gecesi sergilediği tiyatro, itirafçı Sultan Nur Ulu’nun yeni ses kaydıyla deşifre oldu. Ulu, "Tuğyan annesini attıktan sonra kendini parçalayıp Oscar'lık rol yaptı, mecburiyetten sustum" diyerek korkunç gerçekleri anlattı.