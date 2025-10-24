  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Kansere karşı kekik yeni çare: Çok yıllık bir bitki! Sabahları aç karnına kekik çayı içerseniz!

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Kansere karşı kekik yeni çare: Çok yıllık bir bitki! Sabahları aç karnına kekik çayı içerseniz!

Meme kanseri hastalarına kesinlikle önerilen kekik çok yıllık bir bitkidir. kansere karşı yeni çare olacak. Standardize edilmiş kekik yağları kanserlerin çaresi olacak. Kekik Çayının faydaları Kekik suyu kalsiyum açısından zengin değerlere sahip olduğundan tavsiye edildi.

1
#1
Foto - Kansere karşı kekik yeni çare: Çok yıllık bir bitki! Sabahları aç karnına kekik çayı içerseniz!

Yemeklere lezzet katması için kullandığımız kekik, kokusu ve aromasıyla birçoğumuzun vazgeçilmez baharatı. Karvakrol ana bileşininden tadını alan kekik, baharat olarak tüketilmesinin yanı sıra çay olarak da içilebiliyor. Solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere bağışıklık sistemi üzerinde ciddi faydaları olan kekik çayı, öksürük, iltihap sorunları, cilt problemleri hatta sperm sağlığı gibi konularda da mucizevi etkiler yaratıyor. Salata soslarının içine, çorbalara ve zeytinyağlı soğuk yemeklere eklenebilen kekik suyu özellikle aç karnına tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı olur. Sabahları aç karnına ve yemeklerden önce aç karnına tüketilen birer yemek kaşığı kekik suyu iştahı baskılayıcı etki gösterir. Kekik en çok baharat olarak kurutularak kullanılır.

#2
Foto - Kansere karşı kekik yeni çare: Çok yıllık bir bitki! Sabahları aç karnına kekik çayı içerseniz!

Kekik çayı faydaları Kilo verme ve ağız sağlığı için de tercih edilen kekik, kaynatılarak tüketildiğinde şifasını artırıyor diyebiliriz. Kekik suyu veya çayı tüketmek ve faydalarını merak edenler için detaylar... Kekik çayı nasıl yapılır? Kekik suyu, kuru ya da taze kekikten yapılabilir, tercihinize göre karar verebilirsiniz. Özellikle sabah ve yemeklerden önce içilmesi, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Suyu kaynatıp ateşten alın. İçine kekiği ekleyip 10-15 dakika kadar demlendirin. Ardından süzüp içebilirsiniz. *Kekik suyu, günde 2 fincandan fazla tüketilmemelidir. (Gebelik varsa veya kronik hastalıklar söz konusu ise doktorunuza danışınız.) Kekik Çayının faydaları Kekik suyu kalsiyum açısından zengin değerlere sahip olduğundan, kemik ağrısı yaşayanlara tavsiye edilir. Romantizma ağrılarını hafifletmek için kekik çayı tüketmek faydalı bir yöntem olacaktır. Kekik çayı tüketmek, hazımsızlık ve bağırsak krampları yaşayanları rahatlatacaktır. Kolon kanserine de faydalı olduğu bilinmektedir. Zayıflamak isteyenler tarafından araştırılan kekik çayı, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekleyecektir. Kekik çayını içmek yerine gargara olarak kullanarak diş ve diş eti hastalıklarına karşı önlem alabilirsiniz.

#3
Foto - Kansere karşı kekik yeni çare: Çok yıllık bir bitki! Sabahları aç karnına kekik çayı içerseniz!

Kuru kekik çayı nasıl yapılır? “Kekik çayı nasıl demlenir?” sorusunun karmaşık bir cevabı yoktur. 2 tatlı kaşığı ince kıyılmış taze kekik otunun üzerine 1 bardak kaynamış içme suyu ekleyin. 5 dakika ağzı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra süzüp içebilirsiniz. Kuru kekik çayı da yapabilirsiniz. Kuru kekik çayı faydaları Mideye İyi Gelir. Virüsten Koruyucu Antioksidan. Sinirleri Yatıştırır. Ağrıları Hafifletir. Cildi Temizler. Ağız ve Diş Sağlığını Korur. Denge Merkezini Düzenler. Zayıflamaya Yardımcıdır. Gece yatmadan önce kekik çayı içmek Bedensel yorgunluğu alır ve daha rahat uyumanıza yardım eder. Bu nedenle her gece uykudan 20 dakika önce kekik çayı içebilirsiniz. Ancak kronik bir hastalığınız yoksa! Gece uykusundan önce kekik çayı içerek vücudunuzda birikmiş toksinleri atabilirsiniz. Dağ kekik çayı: 1 büyük fincan sıcak suyun içine, 1 çay kaşığı kurutulmuş kekik yaprağını ekleyin. Fincanın ağzını kapatarak, kekiğin içinde bulunan faydalı uçucu yağların buharlaşmasını engelleyerek, 2-3 dakika demlenmesi için bekletin. Dağ kekiği çayını süzün ve tatlandırmak için 1 çay kaşığı bal ekleyin. Kekik çayı ZAYIFLATIR mı? Kekik çayı tüketimi vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayarak metabolizma hızını artırır ve vücudu dinçleştirerek zayıflamaya yardımcı olur. Ayrıca Toksin atımı ve yağ yakımını da hızlandırır.

#4
Foto - Kansere karşı kekik yeni çare: Çok yıllık bir bitki! Sabahları aç karnına kekik çayı içerseniz!

26 Ekim'e kadar devam edecek Uluslararası Epigenetik kongresi kapsamında yapılan oturumlarda kekik yağının kansere olan etkisi de masaya yatırıldı. 3’üncü Uluslararası Epigenetik Kongresi başladı. 26 Ekim tarihine kadar sürecek kongrenin ilk gününde alanında uzman isimler; epigenetik, nutrigenetik, farmakogenomik, mikrobiyota, kök hücreler, longevity, kozmetik epigenetik ve biyoenformatik gibi konularda bilgiler aktardı. Kongre kapsamında yapılan oturumlarda kekik yağının kansere olan etkisi de masaya yatırıldı. Öte yandan kongrede; kanser, otoimmün hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar ve nörodejeneratif hastalıklar gibi kronik hastalıkların dünya genelinde artması tartışıldı. Kongre, Nutrigenetik ve Epigenetik Derneği, Türk Kanser Derneği ve farklı üniversitelerin iş birliğiyle gerçekleştirildi. "Standardize edilmiş kekik yağları kanserlerin çaresi olacak" Kongrede açıklamalarda bulunan CARMED İlaç CEO'su Mustafa Can, "Çağımızın hastalığı kanserin epigenetikten olduğunu profesörümüz Mustafa Cangöz söyledi. Öte yandan Selin hocamız ise Karvakyol’un (kekik yağı) aslında kanser yolaklarını akıllı bir molekül olduğunu iddia etti. Standardize edilmiş kekik yağları kanserlerin çaresi olacak. Bu son 100 yılın hastalığı olacak. Kanser vakalarındaki karşılaştığımız artış bu araştırmaların önemini arttırıyor. Çağın vebası kanseri Epigenetik ve Karvakrol ile çözeceğimize inanıyorum. Kekik yağının içindeki Karvakrol elementi kanserin içindeki damarlanmayı önlüyor, büyümesini önlüyor. Kongrede hocalarımızdan bu ürünün fare deneylerinden geçtiğini de dinledik" şeklinde konuştu. "Buraya gelenler doğru ürünleri doğru sinerjik etki ile nasıl kullanabileceklerini öğrenecekler" Konuşmacılar arasında yer alan Dr. Selin Aktar Kiremitçi, "Bugün burada genetik olarak hastalıkların nasıl ilerlediği ile ilgili konuşmalar yapacağız. Bende Karvakrol bazlı uçucu yağ formülasyonlarının sinerji anti kanser üzerine etkilerine değineceğim. Doğada çok fazla bileşen ve uçucu yağlar var. Biz bu uçucu yağların sinerjik formülasyonlarının çeşitli kanser hücreleri hattında çalışmalarını yaptık. Olumlu etkilerini gördük" ifadelerini kullandı. "Grip herkese gelecek, kekik kullananlar hariç" Uzman Dr. Burak Aydın da yaptığı konuşmada "Burada bahsi geçen en önemli konulardan birisi kekik. Kekiğin etken maddesi Karvakrol oldu. Biz bunu sadece virüslerde ve bakterilerde etkili olarak biliyorduk ama şunu öğrendik, akıllı bir molekül. Aslında bağırsak sağlığını düzenleyebiliyor, beyin sağlığına etkisi var, karaciğer sağlığını geliştirebiliyor. Saymakla bitmeyen etkileri var. Grip herkese gelecek, kekik kullananlar hariç. Bir parantez açmak gerekiyor. Standardize edilmiş olması gerekiyor. Karvakrol oranı yüksek olduğunda Timol düşük olduğunda etki gücü en yüksek oluyor. İşte burada bunu sağlayan birçok firma var. Bunlarla bütün halkımızın buluşması gerekiyor" dedi. Kekik çok yıllık bir bitki mi? Evet, kekik çok yıllık bir bitkidir. Sağlıklı kekik bitkileri, koşulların optimum olması şartıyla 5-7 yıl veya daha fazla bir süre boyunca sap, yaprak ve çiçek üretebilirler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’dan sert çıkış! 'Yok böyle 25 kuruşa simit, böyle saçmalık olur mu?'
Gündem

Erdoğan’dan sert çıkış! 'Yok böyle 25 kuruşa simit, böyle saçmalık olur mu?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aziz İhsan Aktaş davasıyla ilgili konuşan ..
Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz öyle bir mesaj verdi ki...
Gündem

Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz öyle bir mesaj verdi ki...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman ile görüştü. KKTC diye bir devletin olmamasını, federasyon..
Türkiye’den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça gitmeyin
Gündem

Türkiye’den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça gitmeyin

Dışişleri Bakanlığı, Mali’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerle ilgili uyarıda bulundu.
Mutlak butlan talebi reddedilmişti… Kılıçdaroğlu cephesi harekete geçti
Siyaset

Mutlak butlan talebi reddedilmişti… Kılıçdaroğlu cephesi harekete geçti

Bugün mahkemenin mutlak butlan kararını reddetmesi üzerinde Kılıçdaroğlu cephesi istinafa gitmeye hazırlanıyor. Açıklama, Kılıçdaroğlu’nun y..
Gören, hemen telefona sarıldı! Trabzon, vince asılı kişiyi ve bu mesajı konuşuyor
Gündem

Gören, hemen telefona sarıldı! Trabzon, vince asılı kişiyi ve bu mesajı konuşuyor

Trabzon'da dikkat çeken anlar kaydedildi. Vince asılı kişiyi ve mesajı görenler, hemen telefonlarına sarıldı.

Sen yoluna ben yoluma! CHP’den yeni parti çıktı
Gündem

Sen yoluna ben yoluma! CHP’den yeni parti çıktı

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, mahkemenin kurultay kararı sonrası CHP’Den yol ayırımı yaşanacağını ve yen bir parti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23