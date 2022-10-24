Kansere bile iyi geliyor! İşte muhteşem balık

Levrek, ayrıca vücuttaki omega-6 ve omega-3 yağ asitlerinin dengelenmesine destek olmaktadır. Kolesterol dengesini koruyan bu balık obezite ve koroner kalp hastalığı riskini önlemektedir. Ayrıca kalp ve atardamarlardaki yükü de azaltmaktadır. Levrek, protein diyetin hayati bir parçası olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla diyabet olasılığını azaltmaya yardımcı olmaktadır.