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Sağlık
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Kansere bile iyi geliyor! İşte muhteşem balık

2022-10-24 19:08:39
Kansere bile iyi geliyor! İşte muhteşem balık

Kansere dahi iyi geldiği söylenen ve kış aylarda tüketilmesi tavsiye edilen balık türünün şifası şaşırtıyor.

#1
Foto - Kansere bile iyi geliyor! İşte muhteşem balık

Sonbahar ve kış aylarında yaşanan grip ve salgın hastalıklar, pek çok kişinin muzdarip olduğu bir konu olmakta.

#2
Foto - Kansere bile iyi geliyor! İşte muhteşem balık

Harvard Halk Sağlığı Okuluna göre ise levrek balığı, yağ asitleri kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürüyor ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak için vücuda yüksek bir fayda sağlıyor. İşte levreğin az bilinen faydaları...

#3
Foto - Kansere bile iyi geliyor! İşte muhteşem balık

-Levreğin az bilinen faydaları!- Levrek balığı, kalorisi düşük olarak bilinmekte.

#4
Foto - Kansere bile iyi geliyor! İşte muhteşem balık

Yüksek miktarda selenyum, protein ve omega-3 yağ asitleri içerdiği bilinen levrek, kardiyovasküler rahatsızlıklara, kan basıncına iyi geldiği gibi kolesterol seviyesini düşürmeye de oldukça destek olmaktadır.

#5
Foto - Kansere bile iyi geliyor! İşte muhteşem balık

Kronik rahatsızlıkların olasılığını önlemeye destek olan levrek ayrıca D vitamini bakımından yüksektir.

#6
Foto - Kansere bile iyi geliyor! İşte muhteşem balık

D vitamini ise kemik sağlığı ve büyümesi için kalsiyum emilimi için oldukça yararlı bir vitamindir.

#7
Foto - Kansere bile iyi geliyor! İşte muhteşem balık

Levrek, kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye de yardımcı olur.

#8
Foto - Kansere bile iyi geliyor! İşte muhteşem balık

İçerisinde bulunan cıva sebebiyle daha düşük miktarlarda tüketilmesi gereken levrek, omega-3 yağ asitleri içeriğine sahiptir.

#9
Foto - Kansere bile iyi geliyor! İşte muhteşem balık

Omega-3 yağ asitleri, vücutta HDL kolesterolü korumak için gerekli olan iyi bir yağdır ve kanser riskini de azaltmakla ilişkili olarak bilinmektedir.

#10
Foto - Kansere bile iyi geliyor! İşte muhteşem balık

Levrek, ayrıca vücuttaki omega-6 ve omega-3 yağ asitlerinin dengelenmesine destek olmaktadır. Kolesterol dengesini koruyan bu balık obezite ve koroner kalp hastalığı riskini önlemektedir. Ayrıca kalp ve atardamarlardaki yükü de azaltmaktadır. Levrek, protein diyetin hayati bir parçası olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla diyabet olasılığını azaltmaya yardımcı olmaktadır.

#11
Foto - Kansere bile iyi geliyor! İşte muhteşem balık

Levrek balığının bir başka faydası da selenyum, magnezyum, kalsiyum, çinko ve kemik erimesini önleyen diğer mineraller açısından mükemmel bir kaynak olmasıdır.

#12
Foto - Kansere bile iyi geliyor! İşte muhteşem balık

Ayrıca minerallerin yüksek varlığı, uzun süreli güç ve sağlığın korunması için gerekli olmaktadır.

#13
Foto - Kansere bile iyi geliyor! İşte muhteşem balık

Yüksek miktarda A vitamini içeren levrek,katarakt ve makula dejenerasyonuna yol açabilecek serbest radikallerin zarar görmesini önlemeye yardımcı olmaktadır.

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