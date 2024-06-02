Kanser yapan 10 besin bulundu! Alacaklar dikkat: En çok o ürünler için uyarı var... Bakın neler belli oldu

8. Hazır smoothieler: Marketlerden alınan smoothie'ler genellikle beklenenden daha fazla şeker içerebilir, bu nedenle sağlıklı bir seçenek gibi görünseler de aslında aşırı şeker içerebilirler ve sağlık açısından risk oluşturabilirler. Sağlıklı bir alternatif olarak, evde kendi smoothie'nizi hazırlamak çok daha iyidir. Bu şekilde, tamamen kontrol sizde olur ve istediğiniz malzemeleri kullanarak sağlıklı ve besleyici bir içecek elde edebilirsiniz. Örneğin, taze meyve, sebzeler, yeşil yapraklı sebzeler, yoğurt, süt veya süt alternatifleri gibi sağlıklı bileşenlerle kendi katkısız smoothie'nizi hazırlayabilirsiniz. Bu, daha düşük şeker içeriği ve daha yüksek besin değeri sağlayarak sağlıklı bir beslenme planının bir parçası olabilir. 9. Aromalı kahveler: Farklı aromalı kahveler genellikle yüksek yağ ve şeker içeriğine sahip olabilir, bu nedenle sağlıklı bir seçenek olarak önerilmezler. Bu tür kahveler aşırı şeker ve yağ tüketimine katkıda bulunabilir ve obezite, diyabet gibi sağlık sorunlarına yol açabilirler. Ancak, sade veya şekersiz ve sütsüz kahve çeşitli sağlık yararlarına sahip olabilir. Sade kahve düşük kalorili bir içecek olarak kabul edilir ve kalori alımınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, kahvedeki antioksidanlar ve kafein gibi bileşenlerin sağlık yararları olduğu bilinmektedir, ancak bu yararlar kahvenin şekersiz ve sütsüz olarak tüketildiğinde daha belirgin olabilir. Dolayısıyla, kahvenizi sade veya en azından şekersiz ve sütsüz olarak tercih etmek, sağlıklı bir seçenek olabilir ve aşırı yağ ve şeker tüketiminden kaçınmanıza yardımcı olabilir.