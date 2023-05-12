2023-05-12 13:09:28 Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları
Seçime sayılı günler kala eli kanlı terör örgütü elebaşlarından Türkiye'ye yönelik tehdit açıklamaları gelmeye devam ediyor. Türk askerinin başarılı operasyonları karşısında ağır kayıplar veren ve bitme noktasına gelen terör örgütü umutlarını önümüzdeki seçimlere bağladı. Son olarak, terör örgütü PKK Merkez Komitesi üyesi Helin Ümit "14 Mayıs'ta cumhuriyeti biz yıkacağız. 15 Mayıs'ta Kürdistan gerçeği ile yüzleşip yeni bir döneme gireceğiz" ifadelerini kullandı.