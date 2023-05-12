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Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları

2023-05-12 13:09:28
Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları

Seçime sayılı günler kala eli kanlı terör örgütü elebaşlarından Türkiye'ye yönelik tehdit açıklamaları gelmeye devam ediyor. Türk askerinin başarılı operasyonları karşısında ağır kayıplar veren ve bitme noktasına gelen terör örgütü umutlarını önümüzdeki seçimlere bağladı. Son olarak, terör örgütü PKK Merkez Komitesi üyesi Helin Ümit "14 Mayıs'ta cumhuriyeti biz yıkacağız. 15 Mayıs'ta Kürdistan gerçeği ile yüzleşip yeni bir döneme gireceğiz" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları

Terör örgütü PKK'nın elebaşları, 14 Mayıs seçimine günler kala tehdit dolu açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak terör örgütü PKK Merkez Komitesi üyesi Helin Ümit, "14 Mayıs'ta cumhuriyeti biz yıkacağız. 15 Mayıs'ta Kürdistan gerçeği ile yüzleşip yeni bir döneme gireceğiz" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ Türkiye'yi Suriye ve Irak örnekleri üzerinden tehdit eden PKK elebaşı Ümit, "Kim bizi oyuna getireceğini, aldatacağını yönlendireceğini sanıyorsa yanılıyordur. Türkiye'de sistem değişecek. Değişim-dönüşümle ilgili uluslararası güçler de yanımızda. Suriye ve Irak'ın nasıl parçalandığı ortada. Bu manzaraya göre Türkiye'de büyük kaybedecek" diye konuştu.

#3
Foto - Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları

ELEBAŞLARINDAN SKANDAL AÇIKLAMALAR KONGRA-GEL Başkanı PKK'lı Remzi Kartal da, "Millet İttifakı'nın kazanması sadece AK Parti yenilgisi değil. Oluşan hava çok olumlu. Herkes bunu daha da büyütmeli. Kürt şehirleri ve metropollerdeki halklarımız bütün işlerini dondurarak, seçime kilitlenmeli" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları

"AKP-MHP İKTİDARINA SON VERME FIRSATI ELE GEÇTİ" PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık da şunları söyledi: "AK Parti -MHP iktidarına son verme imkânı ele geçmiş durumda. Bu fırsat iyi değerlendirilmelidir."

#5
Foto - Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları

PKK yönetim organı KCK Eş Başkanı Murat Karayılan da "Bu dönemde herkes birleşmeli ve birliğini göstermeli. Eğer böyle bir destek sunarlarsa, bu, gelecekte kurulabilecek olan ve herkesin katılacağı Kürdistanî birliğin temeli olacak" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları

PKK ELEBAŞI MURAT KARAYILAN: "ÖZERK YÖNETİM GETİRECEK, APO'YU ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ" 14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir. Türkiye'ye özerklik getirmek istiyoruz. Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır.

#7
Foto - Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları

TERÖRİSTBAŞI BESE HOZAT: "HDP'NİN CHP'YE DESTEĞİ ÖNEMLİ VE DOĞRU" HDP'nin aday çıkarmama tutumu HDP'nin ilkesel yaklaşımına uygun bir tutumdur. Bu anlamda biz bu tutumu değerli ve önemli, anlamlı buluyoruz. Bu tutumu da seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Sonrasında da çeşitli değerlendirmeler oldu. İleride kime destek vereceklerini de belirttiler. Kürt toplumunun da beklentisi budur.

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