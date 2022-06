- Sadece taze, gerçek ve doğal yiyecekler yiyin. - Kafein ve alkolü bırakın. Güne proteinle başlayın Her öğüne, özellikle kahvaltıya protein ekleyin. Detoks için protein gereklidir. Kan şekerini ve insülini dengelemenin anahtarıdır. Öğleden sonra yeme krizlerini ve yorgunluk nöbetlerini önlerler. Güne yumurta veya kaliteli protein içeren bir yeşil smoothie ile başlayın. Her öğünde protein için kuru yemiş, yumurta, balık, tavuk veya et tüketin.