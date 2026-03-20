'Şeriatı hiçbir zaman terk etmeyeceğiz'
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

'Şeriatı hiçbir zaman terk etmeyeceğiz'

Afganistan’daki İslam Emirliği yönetiminin lideri Hibetullah Ahundzade ülkede kılınan Bayram Namazı'nın ardından kritik açıklamalarda bulundu.

Afganistan’daki İslam Emirliği yönetiminin lideri Hibetullah Ahundzade, ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde bulunan İydgah Camii'nde bayram namazı kıldırdı.

Hutbesine Müslümanların ibadetlerinin kabulü için dua ederek başlayan Ahundzade, konuşmasının ilk kısımlarında ibadetin önemine dikkat çekti. Kadınların miras ve mehir haklarının engellenmesini “cimrilik ve açgözlülük” olarak nitelendiren Ahundzade, ihtiyaç sahiplerine infak etmenin insanı bu tür ahlaki zaaflardan koruyacağını kaydetti.

Ahundzade insanın servet biriktirmemesi gerektiğini ifade ederken zenginleri ve tüccarları mallarını paylaşmaya çağırdı. Toplumsal ilişkilerde merhamet ve şefkatin önemine vurgu yapan İslam Emirliği lideri, çocukların iyi ahlak, dini bilgi ve güzel bir eğitimle yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ahundzade Afganistan’ın “zengin İslami mirasına” atıfta bulunarak geçmişte eğitimin camilerde yürütüldüğünü ve bu geleneğin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Ahundzade ayrıca Afganistan’ın tarih boyunca yabancı güçlere karşı direndiğini belirterek İngilizler, Sovyetler ve ABD’nin ülkede başarısız olduğunu ifade etti. Ülkenin mevcut şeriat yönetimi altında özgür olduğunu ifade eden İslam Emirliği lideri, bu nedenle "çokça şükredilmesi gerektiğini yoksa bu nimeti kaybedebilecekleri" uyarısında bulundu.

Yasaların "Allah'ın emrettiği şekilde" uygulandığını ifade eden Ahundzade, "şeriatın hiçbir zaman terk edilmeyeceğini ve zorluklar karşısındaki güçlerinin Allah'a tevekkül etmek olduğunu" ifade etti

Hibetullah Ahundzade hutbesinde amaçlarının "dinin yeniden ikamesi ve toplumun ıslahı" olduğunu belirterek halkı İslam Emirliği yönetiminin yasalarına uymaya çağırdı. Birlik ve dayanışmanın "Batılı güçlere karşı zaferde belirleyici bir unsur olduğunu" ifade eden Ahundzade, yöneticilere de adaletli olmaları ve halka hizmette kusur etmemeleri çağrısında bulundu.

"Düşmanların Afgan halkının birliğini bozmak için çabaladığını" belirten İslam Emirliği lideri, halka yönetimle bütünleşme ve gençleri koruma konusunda tavsiyelerde bulundu.

Hibetullah Ahundzade konuşmasının sonunda "İslami bir yönetim içerisinde güvenle yaşadıkları için şükredilmesi gerektiğini" ifade ederken tüm Müslümanların bayramını tebrik etti ve Filistin başta olmak üzere İslam beldelerinin özgürlüğü için dua etti. Kaynak: Mepa News

O ülkede bayram namazı kılınmayacak!
Dünya

O ülkede bayram namazı kılınmayacak!

Kuveyt Ulu Camisi'nde, ülkenin içinde bulunduğu "savaş" nedeniyle bayram namazının kılınmayacağı açıklandı.
Halk TV’de Webtapu şoku! Özgür Özel’in iftira balonu Ebru Baki’nin elinde patladı!
Gündem

Halk TV’de Webtapu şoku! Özgür Özel’in iftira balonu Ebru Baki’nin elinde patladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ortaya attığı asılsız iddialar ve mal varlığı üzerinde..
HSK'den Kritik Atamalar: 12 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti
Gündem

HSK'den Kritik Atamalar: 12 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, adli yargıda merakla beklenen kararnameyi yayımladı. HSK'nin internet sitesinde ilan edil..
Adalet Bakanı AKIN GÜRLEK'in şaşırtan geçmişi: Meğer o dizide oynamış!
Gündem

Adalet Bakanı AKIN GÜRLEK'in şaşırtan geçmişi: Meğer o dizide oynamış!

Adalet Bakanı AKIN GÜRLEK, katıldığı bir programda öğrencilik yıllarına dair çarpıcı ve samimi açıklamalarda bulundu. Esnaf bir ailenin çocu..
Türkiye’yi soyup soğana çevirmişler: Tam 5,3 milyar liralık vurgun! 18 ilde 67 şüpheli tutuklandı
Gündem

Türkiye’yi soyup soğana çevirmişler: Tam 5,3 milyar liralık vurgun! 18 ilde 67 şüpheli tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan sanal mafyaya ve nitelikli dolandırıcılara şafak operasyonu! 18 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, tam ..
Cüneyt Özdemir Özgür Özel’i perişan etti: Dünya yangın yerine dönmüş Özgür Özel turptan bahsediyor "AK Parti Farkla Kazanır"
Gündem

Cüneyt Özdemir Özgür Özel’i perişan etti: Dünya yangın yerine dönmüş Özgür Özel turptan bahsediyor "AK Parti Farkla Kazanır"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, son dönemdeki siyasi gelişmeleri ve seçim atmosferini değerlendirdiği konuşmasında dikkat çekici analizlerde bulund..
