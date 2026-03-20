Bankalar yarışa girdi! Emeklilere dev promosyon fırsatı

YAPI KREDİ: 30.000 liraya varan promosyon veriyor.Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira ödüyor. Ayrıca 2 yeni fatura talimatına maaş dilimlerine göre sırasıyla 2.000-3.000-4.000-5.000 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya maaş dilimlerine göre 2.000-3.000-4.000-5.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanımına 2.000 lira, mobil uygulama üzerinden müşteri olunması halinde 3.000 lira ek ödül veriyor. Böylece maaş dilimlerine göre sırasıyla 15.250, 21.000, 25.500, 30.000 lira ödüyor.