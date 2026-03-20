Bankalar yarışa girdi! Emeklilere dev promosyon fırsatı

Emekli maaşını taşımak isteyen milyonlarca vatandaş için bankalar arasındaki rekabet hız kazandı. Mart ayında güncellenen kampanyalarla birlikte sadece nakit promosyon değil; faizsiz kredi, nakit avans, alışveriş indirimi ve para iadesi gibi ek avantajlar da devreye alındı. Bu kapsamda bazı bankaların sunduğu toplam faydanın 90 bin TL seviyesine kadar yükselmesi, emeklilerin kampanyalara olan ilgisini artırdı. Uzmanlar, emeklilerin maaş taşıma kararı öncesinde sunulan tüm ek koşulları detaylı şekilde incelemesi gerektiğine dikkat çekiyor.