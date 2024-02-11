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Kan donduran vahşet! "Vay namussuz vay" dedirten gelişme! Tüm Türkiye, bu yaşananları duyunca şok oldu

2024-02-11 11:56:47
Kan donduran vahşet! “Vay namussuz vay” dedirten gelişme! Tüm Türkiye, bu yaşananları duyunca şok oldu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, 5 gün önce kaybolan hamile kadın ile 2 çocuğu silahla vurulup öldürülerek toprağa gömülmüş olarak bulundu. Katil zanlısının, öldürülen çocukların babası olduğu ortaya çıktı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat'tan itibaren 7 aylık hamile Selma Abacı (33) ve çocukları Sait Kerim Abacı (2) ile Hamza Azat Abacı'dan (1) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın yaptığı çalışma kan donduran bir vahşeti ortaya çıkardı. Cinayetin ardından gayrimeşru ilişki ve bu ilişki sonucu dünyaya gelen bebekler çıktı. 

#1
Foto - Kan donduran vahşet! "Vay namussuz vay" dedirten gelişme! Tüm Türkiye, bu yaşananları duyunca şok oldu

Selma Abacı ve çocukları 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı’dan haber alınamadığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Selma Abacı ile ilişkisi olduğunu tespit ettiği Turgay K.'yı fiziki olarak takibe aldı. Dedektif gibi iz süren ekipler, takip sonrası şüpheli şahsı gözaltına aldı. 

#2
Foto - Kan donduran vahşet! "Vay namussuz vay" dedirten gelişme! Tüm Türkiye, bu yaşananları duyunca şok oldu

JASAT ekiplerinin başarılı sorgu çalışması sonucu Turgay K., hamile anne ve 2 çocuğu öldürdüğünü itiraf etti. Jandarma ekipleri, şahsın cesetleri bıraktığını söylediği Bitişik Mahallesi Demen Yaylası'nda arama yaptı. 

#3
Foto - Kan donduran vahşet! "Vay namussuz vay" dedirten gelişme! Tüm Türkiye, bu yaşananları duyunca şok oldu

Anne ile iki çocuğunun cesetleri, çukura gömülmüş halde bulundu. Av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen cesetler, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası morga kaldırıldı.

#4
Foto - Kan donduran vahşet! "Vay namussuz vay" dedirten gelişme! Tüm Türkiye, bu yaşananları duyunca şok oldu

Katil zanlısı Turgay K.'nın, Selma Abacı ile gayrimeşru ilişki yaşadığı ve öldürdüğü iki çocuğun babası olduğu ortaya çıktı. 

#5
Foto - Kan donduran vahşet! "Vay namussuz vay" dedirten gelişme! Tüm Türkiye, bu yaşananları duyunca şok oldu

Kan donduran detayların odağındaki katil zanlısının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

#6
Foto - Kan donduran vahşet! "Vay namussuz vay" dedirten gelişme! Tüm Türkiye, bu yaşananları duyunca şok oldu

#7
Foto - Kan donduran vahşet! "Vay namussuz vay" dedirten gelişme! Tüm Türkiye, bu yaşananları duyunca şok oldu

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