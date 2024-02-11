Kan donduran vahşet! “Vay namussuz vay” dedirten gelişme! Tüm Türkiye, bu yaşananları duyunca şok oldu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, 5 gün önce kaybolan hamile kadın ile 2 çocuğu silahla vurulup öldürülerek toprağa gömülmüş olarak bulundu. Katil zanlısının, öldürülen çocukların babası olduğu ortaya çıktı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat'tan itibaren 7 aylık hamile Selma Abacı (33) ve çocukları Sait Kerim Abacı (2) ile Hamza Azat Abacı'dan (1) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın yaptığı çalışma kan donduran bir vahşeti ortaya çıkardı. Cinayetin ardından gayrimeşru ilişki ve bu ilişki sonucu dünyaya gelen bebekler çıktı.