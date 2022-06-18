Kan dolaşımına iyi gelen 5 bitki

Zayıf kan dolaşımına karşı doğal çözümler Bacaklarda ağırlık hissini yatıştırmaya yardımcı olmak için birçok çözüm mevcuttur. Rahatsızlığın ilk belirtilerinde yan etkisi olmayan doğal çözümlere başvurabilirsiniz. İlk olarak, bacakları düzenli olarak kalp seviyesinden yukarı kaldırmak kan durgunluğunu azaltmaya yardımcı olur. Etkileri geçici olsa bile, özellikle baldırlara soğuk su ile duşu sonlandırmak da faydalıdır. Fiziksel aktivite önemlidir, günde en az 30 dakika yürüyüş şişliği önler. Yürüyüş, sağlıklı kan dolaşımını sürdürmek için yapılması gereken ilk reflekstir. Uzun süre ayakta durmak ve aynı zamanda çok uzun oturmak damarlardaki kanın durgunlaşmasına neden olur. Her iki saatte bir en az 15 adım yürümeye çalışın. Bu, bacaklardaki dolaşımı harekete geçirmek ve hızlandırmak için minimum gerekli hareket miktarıdır.