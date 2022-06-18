Kan dolaşımına iyi gelen 5 bitki

Doğru ayakkabıyı giyin. Kan dolaşımı genellikle uygun olmayan ayakkabılar nedeniyle yavaşlar. Daima ayağı, bileği veya baldırı sıkıştırmayan rahat ayakkabılar seçin. Günlük olarak, bacaklardaki baskıyı artıran ve kan dolaşımının düzgün bir şekilde gerçekleşmesini engelleyen yüksek topuklu ayakkabılardan uzak durun. Tersine, çok düz olan ayakkabılardan da kaçının. İdeali 2 ila 3,5 santimetre küçük topuklu ayakkabılardır. Çok dar giysilerden kaçının. Çok dar giysier kan dolaşımı için kötüdür. Çok dar pantolonların neden olduğu sıkıştırma, kan dolaşımını yavaşlatır. Ayrıca vücudu saran çorap, külot veya taytlardan kaçının.