Kan dolaşımına iyi gelen 5 bitki

At kestanesi At kestanesi, damar duvarlarını ve küçük kan damarlarını koruyan ve uyaran aescin ve aesculoside maddeleri açısından zengindir. At kestanesinin bu bileşenleri ödem ve iltihabı azaltma konusunda da iyidir. Bu nedenle özellikle dolaşım problemleri ile savaşmak için besin takviyesi olarak satılmaktadır. At kestanesi tohumları kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Özellikle aktif bir bileşen olan escin sayesinde ödemi önlemeye ve kanın kalbe dönüşünü kolaylaştırmaya yardımcı olurlar.