Kamu-Sen’den maaşlara dair ek iyileştirme ve refah payı önerisi

Geçen iki yılın maaş artışlarının gerçekleşen enflasyonun gerisinde kaldığını, kamu çalışanlarının ve emeklilerin alım gücünün reel olarak ciddi biçimde gerilediğini belirten Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyon farkı bir zam değil, kaybedilen alım gücünün gecikmeli ve eksik telafisidir. Enflasyon farkı, bir yıl boyunca sıfır zamla yaşandığının resmi adıdır. TÜİK'in 2025 yılının aralık ayına ilişkin enflasyon verileriyle birlikte 2025 yılının tamamına ait enflasyon oranı, maaşlardaki erime ve memur ile emeklilere uygulanacak maaş artışları da kesinleşti. Buna göre aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89, 2025 yılının tamamı için resmi enflasyon ise yüzde 30,89 oldu. 2025 temmuz ayında yapılan yüzde 5'lik maaş artışının enflasyon karşısında eridiğini ve maaşların reel olarak yüzde 7,2 oranında değer kaybettiğini üzülerek görmekteyiz. Enflasyon farkı ile 2025 yılı için memur ve emeklilerin maaş zamları sıfıra eşitlenmiş olacak. Gerçekleşen enflasyon ile ücret artışları arasındaki bu derin farkın ekonomik gerekçelerle açıklanması mümkün değil. Bu rakamlar, maaşların yalnızca enflasyon karşısında değil zorunlu harcamalardaki artış nedeniyle alım gücü açısından da ciddi biçimde gerilediğini ortaya koymaktadır. Ortaya çıkan bu tablo, kamu çalışanları ve emekliler açısından bir ekonomik çıkmaza işaret etmektedir."