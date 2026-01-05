  • İSTANBUL
Kamu-Sen’den maaşlara dair ek iyileştirme ve refah payı önerisi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kamu-Sen’den maaşlara dair ek iyileştirme ve refah payı önerisi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, açıklanan enflasyon verilerinin ardından kamu çalışanlarının alım gücünü korumak adına hükümete ek zam ve refah payı taleplerini iletti. Kahveci, "Refah payı uygulamasıyla çalışanlarımızın ekonomik şartlarını daha da güçlendirebiliriz" dedi

#1
2025 yılı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, kamu çalışanları ve emeklilerin maaş artış oranları da kesinlik kazandı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, mevcut ekonomik tabloyu değerlendirerek çalışanların alım gücünün artırılması noktasında hükümete yeni öneriler sundu. Kamu çalışanlarının ve emeklilerin bütçeden aldığı payın daha da iyileştirilmesini arzuladıklarını belirten Kahveci, enflasyon farkına ek olarak bir "refah payı" verilmesinin piyasaları canlandıracağını ve sosyal dengeyi tahkim edeceğini ifade etti.

#2
Kahveci, beraberindeki konfederasyon üyeleriyle genel merkezde yaptığı basın açıklamasında, bugün açıklanan 2025 yılına ait enflasyon verileriyle memur maaşlarının enflasyon karşısında ne kadar eridiğinin ortaya çıktığını belirterek, "Ne var ki kamu çalışanları ve emekliler için bütçede ayrılan payın yetersiz olduğu, artık herkesin malumu olan bir gerçektir. Bütçeler, temenniler üzerinden değil, hayatın ve ekonominin somut gerçekleri esas alınarak hazırlanmalıdır." dedi.

#3
Ekonomi politikalarının ücret artışlarını sınırlı tutarak, alım gücünü düşürmeyi, piyasaları daraltmak suretiyle enflasyonu kontrol altına almayı hedeflediğini kaydeden Kahveci, "TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon ile çarşıda, pazarda, mutfakta vatandaşın birebir yaşadığı enflasyon aynı değildir." ifadesini kullandı.

#4
Geçen iki yılın maaş artışlarının gerçekleşen enflasyonun gerisinde kaldığını, kamu çalışanlarının ve emeklilerin alım gücünün reel olarak ciddi biçimde gerilediğini belirten Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyon farkı bir zam değil, kaybedilen alım gücünün gecikmeli ve eksik telafisidir. Enflasyon farkı, bir yıl boyunca sıfır zamla yaşandığının resmi adıdır. TÜİK'in 2025 yılının aralık ayına ilişkin enflasyon verileriyle birlikte 2025 yılının tamamına ait enflasyon oranı, maaşlardaki erime ve memur ile emeklilere uygulanacak maaş artışları da kesinleşti. Buna göre aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89, 2025 yılının tamamı için resmi enflasyon ise yüzde 30,89 oldu. 2025 temmuz ayında yapılan yüzde 5'lik maaş artışının enflasyon karşısında eridiğini ve maaşların reel olarak yüzde 7,2 oranında değer kaybettiğini üzülerek görmekteyiz. Enflasyon farkı ile 2025 yılı için memur ve emeklilerin maaş zamları sıfıra eşitlenmiş olacak. Gerçekleşen enflasyon ile ücret artışları arasındaki bu derin farkın ekonomik gerekçelerle açıklanması mümkün değil. Bu rakamlar, maaşların yalnızca enflasyon karşısında değil zorunlu harcamalardaki artış nedeniyle alım gücü açısından da ciddi biçimde gerilediğini ortaya koymaktadır. Ortaya çıkan bu tablo, kamu çalışanları ve emekliler açısından bir ekonomik çıkmaza işaret etmektedir."

#5
Kahveci, 2026 yılı için memur ve emekliler lehine bir revizyon yapılmaması durumunda, gelir dağılımındaki adaletsizliğin daha da derinleşeceğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Külfeti memura yükleyip nimeti esirgemek kabul edilemez. Yaşanan kayıpların telafisi için kamu çalışanlarına ek zam yapılmalı, alım gücünün artırılması amacıyla refah payı verilmelidir. Çünkü memurun alım gücü düştüğünde piyasa daralır, ekonomi yavaşlar, sosyal denge bozulur. Kamuda yalnızca memurlarımızın alamadığı bayram ikramiyesi uygulaması, adalet ve eşitlik ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Memurlar da bu devletin görevlisidir ve bayram ikramiyesini herkes kadar hak etmektedir. 2023 yılı temmuz ayında yürürlüğe giren ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmamasıyla görev aylığı ile emekli maaşı arasındaki uçurum daha da büyümüştür. Memur emeklilerine çalışırken aldıkları maaşın yalnızca yüzde 45'i oranında emekli maaşı bağlanması, sistemin ne kadar adaletsiz olduğunu açıkça göstermektedir." Kahveci, dereceye gelen bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi, TRT çalışanlarının ek göstergeden kaynaklı hak kayıplarının karşılanması gerektiğine işaret etti.

#6
Son yıllarda ortaya konulan ücret politikaları neticesinde kamuda ücret adaletinin büyük yara aldığını savunan Kahveci, şu değerlendirmelerde bulundu: "Aynı işi yapan ama statüleri farklı çalışanlar arasında büyük bir ücret uçurumu oluşmuştur. Bu durum çalışma barışını da zedelemektedir. Memur ve emekliler için öngörülen 2026 yılı zam oranları gözden geçirilmeli, gerçekleşen enflasyon temelinde yeni bir ücret artışı belirlenmelidir. Kamu görevlilerinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için kamu görevlilerine ve emeklilere ek zam yapılmalıdır. Eriyen maaşların telafisi için refah payı uygulamasına geçilmeli, her maaş zammı döneminde artışların üzerine refah payı eklenmelidir. Enflasyon farkı ortaya çıktığı ay itibarı ile maaşlara yansıtılmalıdır. Statü farklılığından dolayı ortaya çıkan ücret dengesizliği giderilmelidir. 2023 yılında uygulamaya konulan ilave ek ödeme emekli maaşlarına da yansıtılmalı, memurlara yapılan bütün ödemeler emekli maaşı ve ikramiye hesaplamasında değerlendirilmelidir. Birinci dereceye gelen tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi için gerekli yasal düzenleme bir an önce çıkarılmalıdır. Çalışanların vergi dilimleri yüzde 15'te sabitlenmelidir."

