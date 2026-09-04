14 yıllık sır çözüldü! Bakan Gürlek, tüm Türkiye’ye duyurdu: Üç faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

"Adalet, er ya da geç mutlaka tecelli edecektir" diyen Gürlek, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hiçbir suçun ve hiçbir suçlunun cezasız kalmaması için adalet ve güvenlik teşkilatlarımız arasındaki güçlü koordinasyonu daha da ileri taşıyoruz. Bir evladın, bir annenin, bir babanın, bir kardeşin yıllardır beklediği adaleti sağlamak için durmadan çalışıyoruz.