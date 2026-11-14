Yapay zeka Fransa-Türkiye maçının kaç kaç biteceğini açıkladı
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. A Ligi'ndeki yerini korumak isteyen ay-yıldızlıların bu kritik mücadeleden mutlaka puan veya puanlar çıkarması gerekiyor. Ancak Fransa karşısında alınacak puanlar, Millilerin ligde kalmasını tek başına garantilemeyecek. Türkiye, diğer gruplardaki en düşük puana sahip takımlarla Play-Out mücadelesine çıkacak. Kritik karşılaşma öncesinde yapay zekadan da skor tahmini geldi. İşte Fransa-Türkiye maçı öncesi öne çıkan değerlendirmeler...