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Yapay zeka Fransa-Türkiye maçının kaç kaç biteceğini açıkladı

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Yapay zeka Fransa-Türkiye maçının kaç kaç biteceğini açıkladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. A Ligi'ndeki yerini korumak isteyen ay-yıldızlıların bu kritik mücadeleden mutlaka puan veya puanlar çıkarması gerekiyor. Ancak Fransa karşısında alınacak puanlar, Millilerin ligde kalmasını tek başına garantilemeyecek. Türkiye, diğer gruplardaki en düşük puana sahip takımlarla Play-Out mücadelesine çıkacak. Kritik karşılaşma öncesinde yapay zekadan da skor tahmini geldi. İşte Fransa-Türkiye maçı öncesi öne çıkan değerlendirmeler...

#1
Foto - Yapay zeka Fransa-Türkiye maçının kaç kaç biteceğini açıkladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında yarın akşam deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

#2
Foto - Yapay zeka Fransa-Türkiye maçının kaç kaç biteceğini açıkladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli'de oynanan maçta Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştu.

#3
Foto - Yapay zeka Fransa-Türkiye maçının kaç kaç biteceğini açıkladı

Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup son maçında oynayacakları maçla 8. kez karşılaşacak. Geride kalan 7 maçta Türkiye 1, Fransa 5 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi.

#4
Foto - Yapay zeka Fransa-Türkiye maçının kaç kaç biteceğini açıkladı

Dördü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 7 maçta Fransa 14, Türkiye ise 5 gol kaydetti.

#5
Foto - Yapay zeka Fransa-Türkiye maçının kaç kaç biteceğini açıkladı

Yapay zeka ChatGPT, zorlu karşılaşma öncesinde bir skor tahmini yaparken, golleri kimin atacağını tahmin etti.

#6
Foto - Yapay zeka Fransa-Türkiye maçının kaç kaç biteceğini açıkladı

Tahmine göre Fransa ile Türkiye arasında oynanacak kritik karşılaşma, karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erecek.

#7
Foto - Yapay zeka Fransa-Türkiye maçının kaç kaç biteceğini açıkladı

Milliler adına her iki golün de Arda Güler'den geleceği ifade edilirken, Fransa'nın sayıları için Michael Olise (2) tahmini geldi.

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