Kalpsiz katil Dick Cheney! Akit, “kan baronu”nun kirli sicilini sizler için derledi

IRAK İŞGALİNİN MİMARI - Körfez Savaşı'nda Savunma Bakanı iken Türkiye ile yakın ilişkiler kuran Dick Cheney, Irak işgalinin en sert savunucularındandı. ABD Savunma Bkaanı Dick Cheney, ABD casus uyduları tarafından çekilen Irak ordusu resimlerini Suudi Kralı Fahd’a sunmuş ve bunları “Irak’ın Suudi Arabistan’ı işgal etme hazırlığı” olarak göstermişti. Oysa Pentagon’a göre, sözkonusu fotoğraflarda öyle bir şey görünmüyordu. ABD’nin elinde “Suudi Arabistan’ı işgal hazırlığı” ile ilgili hiç bir delil yoktu, hatta tam aksine, bir CIA görevlisinin bildirdiğine göre, Irak’ın bu tür bir planı olmadığından kesinlikle emindiler. Buna rağmen Saddam Hüseyin rejiminin “kitle imha silahları” bulundurduğunu öne sürerek askeri müdahaleyi destekledi. Ancak bu tür silahların hiç bulunmaması, Cheney’yi ve Bush yönetimini uzun yıllar boyunca tartışmaların odağında tuttu. Cheney, savaş sürecinde Dışişleri Bakanı Colin Powell ve Condoleezza Rice gibi isimlerle sık sık karşı karşıya geldi. Ayrıca “geliştirilmiş sorgulama teknikleri” olarak adlandırılan uykusuz bırakma ve boğulma simülasyonu (waterboarding) gibi yöntemleri savundu.