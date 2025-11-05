Haber Merkezi Giriş Tarihi: Kalpsiz katil Dick Cheney! Akit, “kan baronu”nun kirli sicilini sizler için derledi
Amerikan siyasetinin en tartışmalı figürlerinden biri olan ve 2003’te gerçekleşen ve bir milyona yakın kişinin öldüğü Irak işgalinin mimarlarından olan Dick Cheney 84 yaşında geberirken, geriye kirli sicili kaldı. 5 kez kalp krizi geçiren ve kalp nakli olduğu halde vicdansızlıktan vazgeçmeyen Cheney, “kitle imha silahı” iddialarıyla ve rezaletleriyle hafızalara kazındı. 2001-2009 arasında tam 8 yıl boyunca ABD eski Başkanlarından George W. Bush'un yardımcılığını yapan Cheney’in karanlık sicili, savaşlar, işkence programları, istihbarat manipülasyonları, yolsuzluk iddiaları ve eşcinsel ahlaksızlığa destek skandallarıyla dolu.