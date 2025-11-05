  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Amerikan siyasetinin en tartışmalı figürlerinden biri olan ve 2003’te gerçekleşen ve bir milyona yakın kişinin öldüğü Irak işgalinin mimarlarından olan Dick Cheney 84 yaşında geberirken, geriye kirli sicili kaldı. 5 kez kalp krizi geçiren ve kalp nakli olduğu halde vicdansızlıktan vazgeçmeyen Cheney, “kitle imha silahı” iddialarıyla ve rezaletleriyle hafızalara kazındı. 2001-2009 arasında tam 8 yıl boyunca ABD eski Başkanlarından George W. Bush'un yardımcılığını yapan Cheney’in karanlık sicili, savaşlar, işkence programları, istihbarat manipülasyonları, yolsuzluk iddiaları ve eşcinsel ahlaksızlığa destek skandallarıyla dolu.

Foto - Kalpsiz katil Dick Cheney! Akit, "kan baronu"nun kirli sicilini sizler için derledi

Wyoming milletvekilliği ve Savunma Bakanlığı görevlerinin ardından, 2000 seçimlerinde Teksas Valisi George W. Bush’un başkan yardımcısı adayı olarak siyasete geri gönen Cheney, kamuoyunda "Darth Vader" lakabıyla anılıyordu. “Karanlık, gizemli ve affedilmez bir güç olarak” ismini nefret hanesine yazdıran Cheney, yüz binlerce Iraklı ve binlerce Amerikan askerinin ölümüne, milyonlarca insanın mülteci durumuna düşmesine, DEAŞ’ın temellerinin atılmasına ve Orta Doğu'da istikrarsızlığa sebep oldu. Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen isimlerinden olan, Guantanamo ve Ebu Gureyb cezaevinlerindeki ağır işkence programlarıyla mazlumlara kabus yaşattı.

Foto - Kalpsiz katil Dick Cheney! Akit, "kan baronu"nun kirli sicilini sizler için derledi

IRAK İŞGALİNİN MİMARI - Körfez Savaşı'nda Savunma Bakanı iken Türkiye ile yakın ilişkiler kuran Dick Cheney, Irak işgalinin en sert savunucularındandı. ABD Savunma Bkaanı Dick Cheney, ABD casus uyduları tarafından çekilen Irak ordusu resimlerini Suudi Kralı Fahd’a sunmuş ve bunları “Irak’ın Suudi Arabistan’ı işgal etme hazırlığı” olarak göstermişti. Oysa Pentagon’a göre, sözkonusu fotoğraflarda öyle bir şey görünmüyordu. ABD’nin elinde “Suudi Arabistan’ı işgal hazırlığı” ile ilgili hiç bir delil yoktu, hatta tam aksine, bir CIA görevlisinin bildirdiğine göre, Irak’ın bu tür bir planı olmadığından kesinlikle emindiler. Buna rağmen Saddam Hüseyin rejiminin “kitle imha silahları” bulundurduğunu öne sürerek askeri müdahaleyi destekledi. Ancak bu tür silahların hiç bulunmaması, Cheney’yi ve Bush yönetimini uzun yıllar boyunca tartışmaların odağında tuttu. Cheney, savaş sürecinde Dışişleri Bakanı Colin Powell ve Condoleezza Rice gibi isimlerle sık sık karşı karşıya geldi. Ayrıca “geliştirilmiş sorgulama teknikleri” olarak adlandırılan uykusuz bırakma ve boğulma simülasyonu (waterboarding) gibi yöntemleri savundu.

Foto - Kalpsiz katil Dick Cheney! Akit, "kan baronu"nun kirli sicilini sizler için derledi

LEZBİYEN KIZIYLA GURUR DUYDU - Cheney’nin kızı Liz Cheney, yıllarca Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçi Parti milletvekili olarak görev yaparken, diğer kızı Mary eşcinsel ahlaksızlığıyla hem gündemde kaldı. Kızı Mary'nin, 'eşcinsel kimliğini açıkça savunan' bir lezbiyen olmasının kendisi açısından "herhangi bir sorun" oluşturmadığını belirten Cheney, Bush'un da eşcinsellere karşı önyargılı bir siyaset izlemediğini vurgulamıştı.

Foto - Kalpsiz katil Dick Cheney! Akit, "kan baronu"nun kirli sicilini sizler için derledi

HİÇ TECRÜBESİ YOKKEN CEO OLDU - ABD’nin eski savunma bakanlarından Dick Cheney, 1995 yılında, bu konuda hiçbir tecrübesi yokken, dünyanın en büyük petrol sahası servis şirketi Haliburton adlı şirketin CEO'su yani en yetkili kişisi oldu. Cheney, şirketin yönetimine gelir gelmez Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile yakın dostluk kurdu. Onu Washington'da önemli kişilere tanıttı, adeta onun Washington'daki en önemli bağlantısı haline geldi. 2000’de siyasete geri dönerken şirketten 35 milyon dolarlık tazminat paketi aldı. Görevdeyken bile Halliburton'dan 500 bin dolar ertelenmiş tazminat aldı. Halliburton, Irak işgali sonrasında ABD’nin en büyük savaş müteahhitlerinden biri haline geldi ve bu durum, Cheney’ye yönelik çıkar çatışması eleştirilerini güçlendirdi.

Foto - Kalpsiz katil Dick Cheney! Akit, "kan baronu"nun kirli sicilini sizler için derledi

BEŞ KRİZ BİR KALP NAKLİ - 37 yaşında kalpten yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Cheney, tam 5 kez kalp krizi geçirdi. 2012 yılında kalp nakli oldu. Buna rağmen Cheney’nin ailesi, eski siyasetçinin zatürre ve kalp-damar hastalıklarına bağlı komplikasyonlar nedeniyle pazartesi günü hayatını kaybettiğini duyurdu.

Foto - Kalpsiz katil Dick Cheney! Akit, "kan baronu"nun kirli sicilini sizler için derledi

AVA ÇIKTI ARKADAŞINI VURDU - Adeta “kan baronu” olan Cheney, 2006 yılında bir av partisi sırasında bıldırcın sandığı Avukat Harry Whittington’u silahla vurdu. Olayı 24 saat gizledi, alkol iddiaları dolaştı. Whittington özür dilediği için alay konusu oldu, "güçlülerin hesap vermezliği" sembolü.

Foto - Kalpsiz katil Dick Cheney! Akit, "kan baronu"nun kirli sicilini sizler için derledi

SAVAŞ ONUN HOBİSİYDİ - Kan dökmeyi ve işkenceyi hobi haline getiren Dick Cheney, Panama ve Körfez Savaşları'ndaki Savunma Bakanı olarak ‘Panama İşgali'ni yönetti. NBC televizyonunda katıldığı programda CIA'nın işkence raporu hakkında konuşan Cheney, “Bence işkence yapan istihbaratçılara ödül verilmeli" ifadelerini kullanarak, içkencecilere ödül verilmesini istedi.

Foto - Kalpsiz katil Dick Cheney! Akit, "kan baronu"nun kirli sicilini sizler için derledi

AKLI İŞKENCEDE KALDI - Hatıralarını kaleme aldığı “In My Time: A Personal and Political Memoir” isimli kitabının tanıtımı sırasında, “ABD’nin düşmanlarına karşı savaşması için bu yöntemlerin doğru olduğunu savundu. Müslüman tutuklulara karşı işkence yapılmasının emrini bizzat veren kişi olan ve Irak ile Afganistan’da binlerce kişiyi verdiği emirlerle öldürten Cheney, “bunun gerekli olduğunu ve Amerikalıların hayatının güvence altına alınmasıyla ilgili olduğunu” savunmuştu.

Foto - Kalpsiz katil Dick Cheney! Akit, "kan baronu"nun kirli sicilini sizler için derledi

SURİYE’Yİ DE BOMBALAMAK İSTEDİ - ABD eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney, 2007'de dönemin Başkanı George Bush'a Suriye'deki şüpheli bir nükleer reaktörü bombalama tavsiyesinde bulunmuş, ancak Bush'un bunu dikkate almadığını açıklamıştı.

Foto - Kalpsiz katil Dick Cheney! Akit, "kan baronu"nun kirli sicilini sizler için derledi

TRUMP’A KARŞI OY KULLANDI - Dick Cheney, 2021’de gerçekleşen “6 Ocak Kongre Baskını”ndan sonra Donald Trump’a karşı oy kullanması nedeniyle partisinden dışlandı. Eli kanlı katil Cheney, o dönemde “Donald Trump, ABD tarihinde cumhuriyete en büyük tehdittir” ifadelerini kullanmıştı.

